Slowenische Übernahme: Humanic wird radikal umgebaut

150 Jahre Familienbesitz, eine Übernahme und nun ein radikaler Neustart: Zwei Kultmarken werden neu erfunden.

Seit Ende März befindet sich der traditionsreiche österreichische Schuhhändler Leder & Schuh in slowenischer Hand. Nach 150 Jahren im Familienbesitz gehört das Unternehmen nun zur Kette Mass. Im Zuge der Übernahme werden Logistik, IT und Produktmanagement grundlegend umstrukturiert.

Kern der Neuausrichtung ist eine schärfere strategische Trennung der beiden Marken Humanic und Shoe4You, die bislang ein Angebot aufwiesen, das zu 60 bis 70 Prozent deckungsgleich war – wie Konzernchef Armin Weger in einem Gespräch erklärte.

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Humanics Premiumstrategie

Für Humanic ist künftig eine stärkere Positionierung im Premiumbereich vorgesehen. Derzeit gilt die Marke mit rund 120 Labels als zu breit aufgestellt. Mass will das Sortiment straffen und in bis zu 20 der mehr als 60 Filialen eigene Humanic-Sports-Flächen einrichten, auf denen Sportschuhe im Mittelpunkt stehen sollen.

Parallel dazu ist ein Ausbau des Accessoire-Bereichs geplant, insbesondere bei Handtaschen. Mittelfristig sollen sogenannte „Performance-Schuhe“ zehn Prozent zum Gesamtumsatz von Humanic beisteuern. Weger begründet die Ausrichtung auf den Sportbereich mit einem gesellschaftlichen Wandel: „Sport und Fashion kann man nicht mehr trennen. Laufen ist ein Lifestylethema geworden.“

Shoe4You als Gegenstück

Shoe4You wird in Zukunft gezielt als preisorientierte Alternative zum Marktführer Deichmann positioniert. Die Marke soll das mittlere Preissegment bedienen und sich damit klar von Humanics Premiumkurs abgrenzen.

Diese Neuaufstellung vollzieht sich vor dem Hintergrund eines tiefgreifenden Wandels im österreichischen Schuhhandel: In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Branche erheblich konsolidiert – die Zahl der Standorte ging um ein Viertel zurück.