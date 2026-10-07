Schraube an Rutsche tötet 13-Jährigen – Park sofort gesperrt

Ein gewöhnlicher Nachmittag auf einem Spielplatz endet für einen 13-Jährigen tödlich – ausgelöst durch ein kleines Metallteil.

In Miami ist ein 13-jähriger Junge nach einem Unfall auf einem Spielplatz gestorben. Olvin Valladares kam ums Leben, nachdem sich sein T-Shirt an einer herausragenden Schraube in einer Rutsche verfangen und ihn dabei stranguliert hatte.

Tödlicher Spielplatzunfall

Am 25. September suchte Olvin, anstatt die Schule zu besuchen, den Shenandoah Park in Miami auf. Dort fand ihn ein Mann bewusstlos in der Rutsche – sein T-Shirt hatte sich an einer aus dem Material ragenden Schraube verfangen. Trotz sofort eingeleiteter Erstversorgung wurde der Junge am 1. Oktober für hirntot erklärt.

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Seine Mutter Estefania Valladares schilderte den Hergang gegenüber CBS News und Local 10 mit den Worten: „Eine Schraube hatte sich in seinem T-Shirt verfangen. Ich glaube, als er es bemerkte, versuchte er, sie zu entfernen, aber das Oberteil muss ihn dabei gewürgt haben.“ Zudem berichtete sie von einem Zeugen: „Er sagte mir, er habe an ihm gezogen, aber er sei an einer Schraube hängen geblieben. Er zog noch einmal, und mein Sohn fiel heraus.“

Park gesperrt

Die Stadt Miami sperrte den Shenandoah Park daraufhin vorübergehend, um die Sicherheitsstandards der Anlage zu überprüfen. Anwohner starteten eine Petition, die eine umfassende Inspektion des Spielplatzes verlangt.