Reptil-Alarm in NÖ: Schlange versteckte sich hinter Küchenkasten

Ein ungebetener Gast sorgte in Loosdorf für Aufruhr – und die Feuerwehr musste tief in die Küche eingreifen.

Am Mittwochvormittag rückte die Feuerwehr Loosdorf im Bezirk Melk zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz aus: In einer Küche war eine Schlange aufgetaucht und hatte für erhebliche Aufregung gesorgt.

Das Tier hatte sich hinter den Küchenschränken in Sicherheit gebracht und war dort zunächst kaum erreichbar. Um an die Schlange heranzukommen, sahen sich die Einsatzkräfte gezwungen, Teile der Kücheneinrichtung zu demontieren – eine Maßnahme, die sowohl der Sicherheit der Anwesenden als auch dem sachgerechten Umgang mit dem Tier dienen sollte.

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Schlange eingefangen

Schließlich gelang es den Feuerwehrleuten, die Schlange unbeschadet einzufangen. Der gesamte Einsatz war nach knapp einer Stunde abgeschlossen.

Im Anschluss wurde die Schlange in einem geeigneten natürlichen Lebensraum wieder freigelassen.