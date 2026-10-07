Pensionist will Rauchmelder stumm schalten – Lebensgefahr nach Sturz

Ein Rauchmelder, ein Stuhl und plötzlich kämpft ein Pensionist in Schruns um sein Leben.

Am Dienstagabend ereignete sich in der Montafonerstraße in Schruns ein schwerer Haushaltsunfall, bei dem ein Pensionist lebensbedrohliche Kopfverletzungen erlitt. Gegen 20.30 Uhr traf die Feuerwehr Schruns, die kurz zuvor von einem Betriebsausflug zurückgekehrt war, in einer stark verrauchten Wohnung im obersten Stockwerk einer Wohnsiedlung ein – und fand den Mann regungslos auf dem Boden liegend vor. Ursache des Rauchs war starkes Qualmen beim Kochen, das den Rauchmelder ausgelöst hatte.

Sturz vom Stuhl

Wie sich im Zuge der Erhebungen herausstellte, hatte der Pensionist versucht, das Alarmsignal des Rauchmelders zu deaktivieren. Dazu stieg er auf einen Stuhl, verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte so unglücklich, dass er sich schwere Verletzungen am Kopf zuzog.

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Ein Notarzt übernahm die medizinische Erstversorgung noch vor Ort, bevor der Mann in das LKH Feldkirch eingeliefert wurde.