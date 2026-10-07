KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Unfall

Pensionist will Rauchmelder stumm schalten – Lebensgefahr nach Sturz

Pensionist will Rauchmelder stumm schalten – Lebensgefahr nach Sturz
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Rauchmelder, ein Stuhl und plötzlich kämpft ein Pensionist in Schruns um sein Leben.

Am Dienstagabend ereignete sich in der Montafonerstraße in Schruns ein schwerer Haushaltsunfall, bei dem ein Pensionist lebensbedrohliche Kopfverletzungen erlitt. Gegen 20.30 Uhr traf die Feuerwehr Schruns, die kurz zuvor von einem Betriebsausflug zurückgekehrt war, in einer stark verrauchten Wohnung im obersten Stockwerk einer Wohnsiedlung ein – und fand den Mann regungslos auf dem Boden liegend vor. Ursache des Rauchs war starkes Qualmen beim Kochen, das den Rauchmelder ausgelöst hatte.

Sturz vom Stuhl

Wie sich im Zuge der Erhebungen herausstellte, hatte der Pensionist versucht, das Alarmsignal des Rauchmelders zu deaktivieren. Dazu stieg er auf einen Stuhl, verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte so unglücklich, dass er sich schwere Verletzungen am Kopf zuzog.

Ein Notarzt übernahm die medizinische Erstversorgung noch vor Ort, bevor der Mann in das LKH Feldkirch eingeliefert wurde.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Geiseldrama
Waffenkontrolle eskaliert: Behördenmitarbeiter tot, Schütze verbarrikadiert
| Strafen
15.000 Kontrollen, 253 Betriebe dicht, Jetskis weg, Läden zu: Montenegros Sommer-Bilanz
| Wirtschaftsmacht
Irland im Griff fremder Konzerne: 72 Prozent der Wirtschaft in Auslandshand
| Ausnahmetalente
Aus Banja Luka und Trebinje in die Weltspitze – Bosniens Wunderkinder
| Konsequenzen
Gefälschter Impfpass: Xhaka vor Gericht – Urteil ist gefallen
MEHR AKTUELLE NEWS