Nach Hauseinsturz in Wien: Einbrecher brechen in evakuierte Wohnungen ein

Nach dem tödlichen Hauseinsturz in der Wiener Innenstadt der nächste Schock: Unbekannte brachen in evakuierte Wohnungen ein und durchwühlten sie.

In einem teilweise eingestürzten Wohnhaus in der Wiener Färbergasse haben unbekannte Täter die amtliche Versiegelung der Haupteingangstür gebrochen und sich Zugang zu vier evakuierten Wohnungen verschafft. Der Teileinsturz des Hauses hatte sich am 20. September ereignet. Die Einbrecher öffneten dabei gewaltsam Türschlösser sowie Vorhängeschlösser, die zuvor von der Feuerwehr angebracht worden waren.

Laut Polizei wurde die amtliche Versiegelung an der Haupteingangstür von bislang unbekannten Tätern gebrochen. Anschließend verschafften sie sich Zugang zu den Wohnungen und durchwühlten diese. Die Spurensicherung gestaltet sich aufgrund des Zustands des beschädigten Gebäudes schwierig.

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Einbruch nach Einsturz

Welche Gegenstände entwendet wurden und wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Nach Bekanntwerden der Einbrüche sicherte die Feuerwehr die betroffenen Türen erneut mit Vorhängeschlössern.

Bei dem Teileinsturz kam die 85-jährige Mathematikerin und frühere TU-Professorin Inge Troch ums Leben; drei weitere Personen wurden verletzt. Zum Zeitpunkt des Unglücks waren Bauarbeiten an dem Gebäude im Gange. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt mittlerweile gegen vier Beschuldigte wegen des Verdachts der fahrlässigen Gemeingefährdung.

Laufende Ermittlungen

Parallel zu den Ermittlungen rund um den Hauseinsturz untersucht die Polizei nun auch die Einbrüche in die vier betroffenen Wohnungen.