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Reform

Teil des Regierungsabkommen: Wien schließt Kindergärten für eine Woche

Teil des Regierungsabkommen: Wien schließt Kindergärten für eine Woche
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Wiens Kindergärten schließen künftig eine Woche lang und das hat einen konkreten Grund, der Familien direkt betrifft.

Wien führt ab dem kommenden Jahr in allen städtischen Kindergärten und Horten eine sogenannte Konzeptionswoche ein. Die Maßnahme zielt darauf ab, den pädagogischen Teams ausreichend Zeit zu geben, sich inhaltlich wie organisatorisch auf das neue Betreuungsjahr vorzubereiten. Während dieser Woche bleiben die Einrichtungen für Kinder geschlossen.

Vorgesehen ist die Konzeptionswoche für die letzte oder vorletzte Woche der Sommerferien. Im Mittelpunkt steht die Vertiefung aktueller pädagogischer Themen sowie die Steigerung der Betreuungsqualität. Für Eltern, die in dieser Zeit auf eine Betreuung angewiesen sind, sichert die Stadt Wien zu, dass bei dringendem Bedarf ein Platz an einem anderen Standort zur Verfügung gestellt wird.

Kindergartenreform Wien

Die Konzeptionswoche ist kein isoliertes Vorhaben, sondern Bestandteil einer umfassenderen Kindergartenreform, die im Regierungsabkommen der Stadt Wien verankert ist. Weitere geplante Maßnahmen umfassen die Verkleinerung der Gruppengrößen sowie das Aufbrechen von Sprachclustern – beides mit dem Ziel, die pädagogische Qualität in den städtischen Einrichtungen nachhaltig zu erhöhen.

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