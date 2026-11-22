Wer in Österreich wissen möchte, wie viel Kollegen für vergleichbare Arbeit verdienen, könnte bereits jetzt Anspruch auf eine Auskunft haben. Eine neue EU-Regel sieht vor, dass Arbeitgeber Gehaltsunterschiede offenlegen müssen und dafür höchstens zwei Monate Zeit haben. Doch Österreich hat eine entscheidende Frist versäumt.

Über das eigene Gehalt spricht man in Österreich traditionell ungern. Selbst Beschäftigte, die jahrelang nebeneinanderarbeiten und nahezu identische Aufgaben erledigen, wissen häufig nicht, wie unterschiedlich sie bezahlt werden. Genau das soll sich durch die EU-Entgelttransparenzrichtlinie ändern. Am 18. November 2026 beschäftigte sich der Nationalrat erneut mit der überfälligen Umsetzung. Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig bestätigte, dass die entsprechenden Verhandlungen weiterhin laufen.

Österreich hat die EU-Frist bereits verpasst

Eigentlich hätte Österreich die Richtlinie spätestens am 7. Juni 2026 vollständig in nationales Recht umsetzen müssen. Mehr als fünf Monate später fehlt weiterhin das entsprechende Bundesgesetz. Sozialministerin Korinna Schumann hatte bereits Anfang Juni einen Gesetzesentwurf in die politische Koordinierung eingebracht. Eine Einigung scheiterte bislang unter anderem an unterschiedlichen Vorstellungen über die Verpflichtungen für Unternehmen.

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Während Arbeitnehmervertreter mehr Transparenz verlangen, warnt die Wirtschaftskammer vor zusätzlichem Verwaltungsaufwand und Regelungen, die über die europäischen Mindestanforderungen hinausgehen. Doch die verpasste Frist bedeutet nicht automatisch, dass Beschäftigte auf sämtliche neuen Rechte warten müssen.

Welche Gehaltsinformationen Arbeitnehmer verlangen können

Die EU-Richtlinie sieht ein weitreichendes Auskunftsrecht vor. Arbeitnehmer sollen erfahren können, wie ihr eigenes Einkommen im Vergleich zu Beschäftigten mit gleicher oder gleichwertiger Tätigkeit aussieht. Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, das persönliche Gehalt eines bestimmten Kollegen offenzulegen.

Vorgesehen ist vielmehr eine schriftliche Auskunft über die durchschnittlichen Einkommen vergleichbarer Beschäftigter, getrennt nach Frauen und Männern.

Ein Beispiel: Eine Büroangestellte verdient monatlich 2.800 Euro brutto. Sie vermutet, dass andere Beschäftigte mit vergleichbaren Aufgaben deutlich mehr erhalten. Nach dem europäischen Regelwerk könnte sie Informationen über die durchschnittlichen Gehälter ihrer Vergleichsgruppe verlangen.

Angenommen, die Auskunft ergibt ein durchschnittliches Monatsgehalt von 3.200 Euro für Männer und 2.900 Euro für Frauen. Damit wären erhebliche Unterschiede sichtbar, die bisher möglicherweise niemand hinterfragt hat. Bei 14 Gehältern ergibt allein die Differenz von 400 Euro monatlich rechnerisch 5.600 Euro jährlich. Allerdings beweist ein solcher Unterschied noch keine Diskriminierung. Unterschiedliche Berufserfahrung, Verantwortung oder andere objektive Kriterien können eine unterschiedliche Bezahlung rechtfertigen.

Arbeitgeber sollen innerhalb von zwei Monaten antworten

Besonders interessant ist die vorgesehene Frist. Artikel 7 der EU-Richtlinie verlangt, dass Arbeitgeber entsprechende Informationen innerhalb einer angemessenen Frist, spätestens jedoch zwei Monate nach Eingang der Anfrage, schriftlich bereitstellen. Außerdem sollen Beschäftigte einmal jährlich über ihr Auskunftsrecht informiert werden.

Die Arbeiterkammer vertritt die Auffassung, dass bestimmte Informationsrechte trotz fehlender österreichischer Umsetzung bereits seit dem 7. Juni 2026 geltend gemacht werden können. Allerdings gibt es eine wichtige rechtliche Einschränkung: EU-Richtlinien wirken grundsätzlich nicht unmittelbar zwischen privaten Vertragsparteien. Ob die neuen Auskunftsrechte gegenüber einem privaten Arbeitgeber bereits vollständig gerichtlich durchsetzbar sind, ist deshalb juristisch umstritten. Gegenüber öffentlichen Arbeitgebern können hinreichend klare Richtlinienbestimmungen hingegen unter bestimmten Voraussetzungen schon unmittelbar gelten.

Beschäftigte können die Auskunft also bereits jetzt verlangen. Ob sie sich im Streitfall erfolgreich durchsetzen lässt, hängt aber von der konkreten rechtlichen Situation ab.

Auch kleine Unternehmen sind betroffen

Eine weitere Besonderheit wird häufig übersehen: Die individuellen Auskunftsrechte der europäischen Richtlinie sind nicht auf große Unternehmen beschränkt. Sie sollen grundsätzlich auch für Beschäftigte kleiner Betriebe gelten. Ein Friseursalon mit acht Mitarbeitern wäre davon ebenso erfasst wie ein Industriebetrieb mit mehreren Tausend Beschäftigten.

Anders verhält es sich bei den umfassenden Berichtspflichten. Unternehmen mit mindestens 250 Beschäftigten sollen nach den EU-Vorgaben ab Juni 2027 jährlich über geschlechtsspezifische Gehaltsunterschiede berichten. Für Unternehmen mit 150 bis 249 Mitarbeitern sind zunächst Berichte im Dreijahresrhythmus vorgesehen. Bei 100 bis 149 Beschäftigten beginnt die entsprechende europäische Berichtspflicht grundsätzlich erst 2031. Österreich kennt bereits heute anonymisierte Einkommensberichte für Betriebe mit mehr als 150 Beschäftigten, die alle zwei Jahre erstellt werden müssen.

Eine Frage im Bewerbungsgespräch soll verschwinden

Auch für Menschen auf Jobsuche sind Änderungen vorgesehen. Bislang müssen Stellenausschreibungen in Österreich grundsätzlich das kollektivvertragliche Mindestentgelt und gegebenenfalls die Bereitschaft zur Überzahlung nennen. Dieses Mindestgehalt sagt allerdings oft wenig darüber aus, wie viel das Unternehmen tatsächlich bezahlen möchte. Die EU-Richtlinie verlangt künftig transparentere Angaben zum vorgesehenen Einstiegsgehalt oder zur Gehaltsspanne, rechtzeitig vor Vertragsabschluss.

Gleichzeitig sollen Arbeitgeber Bewerber nicht mehr nach dem bisherigen Gehalt bei ihrem alten Arbeitgeber fragen dürfen.

Damit soll verhindert werden, dass eine möglicherweise ungerechte Bezahlung über mehrere Jobwechsel hinweg fortgeschrieben wird. Auch hier ist die konkrete Durchsetzbarkeit im privaten Arbeitsverhältnis bis zur vollständigen österreichischen Umsetzung noch nicht abschließend geklärt.

Österreich hat eine der größten Gehaltslücken Europas

Warum die neuen Regeln besonders für Österreich relevant sind, zeigen aktuelle Daten der Statistik Austria. Frauen verdienten 2024 im Durchschnitt 17,6 Prozent weniger brutto pro Stunde als Männer. Im EU-Durchschnitt betrug der Unterschied nur 11,1 Prozent. Österreich hatte damit den dritthöchsten geschlechtsspezifischen Lohnunterschied innerhalb der Europäischen Union.

Die Unterschiede lassen sich teilweise durch Branche, Tätigkeit und andere Faktoren erklären. Nicht jeder statistische Gehaltsabstand ist daher automatisch eine rechtswidrige Benachteiligung. Die neuen Transparenzregeln sollen jedoch gerade dabei helfen, unbegründete Unterschiede überhaupt erkennen zu können.

Was Beschäftigte jetzt tun können

Wer vermutet, für gleiche oder gleichwertige Arbeit schlechter bezahlt zu werden, kann seinen Arbeitgeber bereits jetzt schriftlich um Informationen zu den durchschnittlichen Gehältern der Vergleichsgruppe und den zugrunde liegenden Einstufungskriterien ersuchen. Bei einer Ablehnung empfiehlt sich eine Beratung durch die Arbeiterkammer, den Betriebsrat oder die Gleichbehandlungsanwaltschaft.

Denn ein wichtiger Grundsatz gilt in Österreich längst unabhängig von der neuen Richtlinie: Ungleiche Bezahlung aufgrund des Geschlechts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit ist verboten. Die eigentliche Veränderung liegt daher nicht im Verbot selbst, sondern in der Möglichkeit, bislang verborgene Gehaltsunterschiede aufzudecken. Für viele Arbeitnehmer könnte genau das die entscheidende Grundlage sein, um erstmals eine faire Bezahlung einzufordern.