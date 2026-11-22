Selbstständige Frauen sollen ab 2027 zusätzlich zum Wochengeld einen einmaligen Zuschuss von 550 Euro erhalten. Doch die geplante Unterstützung hat einen entscheidenden Haken: Wer sein Gewerbe während des Mutterschutzes ruhend meldet, könnte vollständig leer ausgehen.

Die Geburt eines Kindes verändert nicht nur den Familienalltag, sondern stellt selbstständige Frauen häufig vor finanzielle Herausforderungen. Während der Mutterschutzzeit laufen viele betriebliche Verpflichtungen weiter. Geschäftsmieten, Versicherungsbeiträge und andere Fixkosten müssen bezahlt werden, auch wenn die Unternehmerin vorübergehend nicht selbst arbeiten kann.

Genau hier setzt eine neue Gesetzesinitiative an, die am 18. November 2026 im Nationalrat eingebracht wurde. ÖVP, SPÖ und NEOS wollen selbstständigen Müttern künftig einen zusätzlichen Betriebszuschuss gewähren.

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Wer die 550 Euro bekommen soll

Der neue Betriebszuschuss ist als einmalige Zahlung von 550 Euro pro anspruchsberechtigtem Mutterschaftsfall vorgesehen. Profitieren sollen Frauen, die bei der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) versichert sind und ihren Betrieb während des Wochengeldbezugs aufrechterhalten. Dazu gehören beispielsweise selbstständige Friseurinnen, Kosmetikerinnen, Gastronominnen, Unternehmerinnen mit einem eigenen Geschäft und bestimmte freiberuflich tätige Frauen.

Auch Bäuerinnen, die nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz versichert sind, sollen den Zuschuss erhalten können. Eine wichtige Voraussetzung ist allerdings, dass die Mutter bereits während der letzten 40 Wochen vor dem voraussichtlichen Geburtstermin durchgehend in der Kranken- und Pensionsversicherung nach den vorgesehenen Sozialversicherungsgesetzen pflichtversichert war.

Diese Versicherung muss während des gesamten Wochengeldbezugs aufrechterhalten bleiben. Wer erst während der Schwangerschaft eine selbstständige Tätigkeit aufnimmt, wird diese Voraussetzung daher häufig nicht erfüllen.

Dieser Fehler kann die gesamten 550 Euro kosten

Besonders interessant ist die geplante Regelung zur Ruhendmeldung eines Gewerbes. Selbstständige Frauen können ihr Gewerbe unter bestimmten Voraussetzungen während des Wochengeldbezugs ruhend melden. Dadurch entfallen für diesen Zeitraum grundsätzlich die regulären Beiträge zur Kranken- und Pensionsversicherung aus dieser Tätigkeit. Ein Anspruch auf Wochengeld kann trotzdem bestehen bleiben.

Genau diese Entscheidung würde allerdings den Anspruch auf den neuen Betriebszuschuss ausschließen.

Die Bundesregierung möchte mit den 550 Euro ausdrücklich jene Frauen unterstützen, die ihr Unternehmen weiterführen und deshalb weiterhin Sozialversicherungsbeiträge und betriebliche Kosten tragen. Das bedeutet: Zwei selbstständige Mütter könnten im selben Monat ein Kind bekommen und beide Wochengeld beziehen. Trotzdem würde nur jene den zusätzlichen Zuschuss erhalten, deren Versicherungsverhältnis die neuen Voraussetzungen durchgehend erfüllt.

Noch eine Besonderheit steht im Gesetzesentwurf: Wird ein Gewerbe rückwirkend für einen relevanten Zeitraum ruhend gemeldet, soll die SVS einen bereits ausbezahlten Betriebszuschuss zurückfordern können. Ob eine Ruhendmeldung finanziell günstiger ist als die Fortführung des Betriebs mit Zuschuss, hängt deshalb vom jeweiligen Einzelfall ab.

Das Wochengeld gibt es zusätzlich

Der geplante Zuschuss darf nicht mit dem bereits bestehenden Wochengeld verwechselt werden. Selbstständige Frauen erhalten derzeit grundsätzlich 72,18 Euro Wochengeld pro Kalendertag. Dieser Betrag gilt für 2026 und soll ab 2027 jährlich angepasst werden. Bei einem Monat mit 30 Tagen entspricht das aktuell 2.165,40 Euro.

Der reguläre Anspruch besteht grundsätzlich für acht Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt. Bei Frühgeburten, Mehrlingsgeburten oder Kaiserschnitt verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung auf zwölf Wochen. Für den Wochengeldbezug müssen selbstständige Frauen grundsätzlich eine geeignete Hilfskraft einsetzen, die sie im Betrieb entlastet. Diese muss üblicherweise an mindestens vier Tagen oder für mindestens 20 Stunden pro Woche unterstützen.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann diese Verpflichtung entfallen. Alternativ gibt es die Möglichkeit einer Mutterschaftsbetriebshilfe, bei der eine Ersatzarbeitskraft zur Verfügung gestellt wird. Wochengeld und eine solche Betriebshilfe können für denselben Zeitraum nicht gleichzeitig bezogen werden. Der neue Zuschuss von 550 Euro soll hingegen zusätzlich zum Wochengeld ausgezahlt werden.

Ab wann gilt die neue Unterstützung?

Die Gesetzesänderung soll grundsätzlich am 1. Jänner 2027 in Kraft treten. Daraus ergibt sich allerdings noch kein sofortiger Anspruch für alle Mütter, die Anfang 2027 ein Kind bekommen. Laut Gesetzesentwurf soll der Betriebszuschuss erst für Versicherungsfälle der Mutterschaft gelten, die ab dem 1. Mai 2027 beginnen.

Dabei gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen dem Beginn des Mutterschaftsfalls und dem eigentlichen Geburtstermin. Der Versicherungsfall beginnt grundsätzlich bereits acht Wochen vor dem voraussichtlichen Entbindungstermin. Eine Unternehmerin, die beispielsweise Ende Mai 2027 ein Kind erwartet, würde deshalb normalerweise noch nicht unter die neue Regelung fallen.

Bei einem voraussichtlichen Geburtstermin Ende Juli 2027 läge der Beginn dagegen grundsätzlich innerhalb des vorgesehenen Anwendungszeitraums. In besonderen Fällen kann ein vorzeitiger Mutterschutz den Beginn zusätzlich verändern.

Wochengeld soll künftig monatlich kommen

Neben dem neuen Betriebszuschuss enthält der Gesetzesantrag eine weitere Verbesserung, die für selbstständige Frauen finanziell sogar wichtiger sein könnte. Bislang erfolgt die Auszahlung des Wochengeldes häufig in größeren Teilbeträgen nach Abschluss bestimmter Anspruchszeiträume. Besonders bei der Beschäftigung einer Hilfskraft müssen dafür wiederholt entsprechende Nachweise und Anträge eingereicht werden.

Ab 2027 soll das Wochengeld generell monatlich im Nachhinein ausgezahlt werden. Gleichzeitig soll künftig ein einziger Antrag ausreichen. Das würde die finanzielle Planung erleichtern, weil regelmäßiger Geld auf das Konto kommt, während die laufenden Ausgaben weiterbezahlt werden müssen.

Der Betriebszuschuss selbst soll gemeinsam mit der letzten monatlichen Wochengeldzahlung automatisch angewiesen werden. Eine separate Antragstellung für die 550 Euro ist im Gesetzesentwurf nicht vorgesehen. Ab 2028 soll der Zuschuss außerdem jährlich entsprechend dem gesetzlichen Anpassungsfaktor erhöht werden.

Eine weitere Verschärfung ist ebenfalls geplant

Weniger Aufmerksamkeit erhält eine zweite Änderung, die ebenfalls im Gesetzesantrag steckt. Für Unternehmerinnen, die ihr Gewerbe während des Mutterschutzes ruhend melden, soll die bisherige Mindestversicherungszeit für den Wochengeldanspruch verschärft werden.

Statt der bisherigen sechsmonatigen Vorversicherung soll künftig grundsätzlich eine durchgehende Pflichtversicherung seit Beginn der 40. Woche vor dem voraussichtlichen Geburtstermin erforderlich sein. Diese strengere Bestimmung soll auf Mutterschaftsfälle anwendbar sein, die ab dem 1. August 2027 beginnen.

Damit könnte die Neuregelung für manche selbstständige Mütter eine Verbesserung bringen, für andere aber strengere Voraussetzungen bedeuten. Noch ist das Gesetz nicht beschlossen. Der Antrag liegt seit dem 18. November im parlamentarischen Verfahren.

Für selbstständige Frauen mit Kinderwunsch oder bestehender Schwangerschaft könnte sich dennoch schon jetzt eine genaue Prüfung ihrer Versicherungsverhältnisse lohnen. Denn ob die geplanten 550 Euro tatsächlich ausgezahlt werden, dürfte maßgeblich davon abhängen, wann die Pflichtversicherung begonnen hat und ob der Betrieb während des Wochengeldbezugs weitergeführt wird.