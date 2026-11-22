Ein Häferl Punsch kostet mal vier, mal fast acht Euro. Erst beim Bezahlen zeigt sich, wie weit die Rechnung auseinanderklaffen kann.

Wer 2026 auf einem österreichischen Weihnachtsmarkt einen Punsch trinkt, zahlt je nach Standort und Sorte zwischen vier und 7,90 Euro. Hinzu kommt Häferlpfand, das zwar zurückerstattet wird, den anfangs zu entrichtenden Betrag aber deutlich in die Höhe treiben kann. Eine aktuelle Erhebung des Vergleichsportals durchblicker macht die Preisunterschiede zwischen den Wiener Standorten sichtbar. Im Angebot sind sowohl klassische Getränke als auch teurere Spezialkreationen.

Preise in Wien

Die niedrigsten Preise in Wien gibt es im Türkenschanzpark und Am Hof. Wer am Spittelberg einkehrt, zahlt ab 4,80 Euro, vor Schloss Schönbrunn ab fünf Euro und am Rathausplatz ab 5,50 Euro. Klassischer Orangenpunsch kostet am Stephansplatz 6,20 Euro. Die Spitze der dortigen Preisspanne bilden Spezialvarianten, etwa Himbeer-, Mozart- oder Jameson-Hot-Apple-Punsch.

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Auf dem karitativen Adventmarkt am Alten Markt in Salzburg kostet ein Glühwein oder Punsch 4,50 Euro. Veranstalter ist der Lions Club Salzburg Mirabell, geöffnet ist der Markt vom 20. November bis 22. Dezember 2026. Der Erlös kommt einem guten Zweck zugute, die beteiligten Organisationen sind ehrenamtlich tätig.

Nach einem anderen Modell funktioniert der Winterzauber im Stiegl-Klosterhof in Linz. Im Eintrittspreis von fünf Euro ist ein Heißgetränk enthalten, zur Wahl stehen Glühwein, Punsch oder eine alkoholfreie Variante. Dazu kommen drei Euro Pfand, die bei der Rückgabe erstattet werden. Kinder bis sechs Jahre müssen keinen Eintritt zahlen.

Rechenbeispiele

Bestellen vier Erwachsene am Stephansplatz je einen Spezialpunsch, summiert sich die Rechnung auf 31,60 Euro. Rechnet man fünf Euro Pfand pro Häferl dazu, sind zunächst 51,60 Euro zu bezahlen. Geben alle ihre Häferl zurück, bekommen sie 20 Euro Pfand wieder.

Im Türkenschanzpark kosten vier Punsch gemeinsam 16 Euro. Mit acht Euro Pfand ergibt das einen Betrag von zunächst 24 Euro. Der tatsächliche Getränkepreis für die Gruppe liegt somit um 15,60 Euro unter jenem im Stephansplatz-Beispiel.

Auf dem Grazer Hauptplatz kostet der Glühwein fünf Euro, der Kinderpunsch in der Regel vier Euro. Eine Waffel mit Zimt und Zucker ist ab 4,30 Euro erhältlich. Zwei Erwachsene und zwei Kinder, die zwei Glühwein, zwei Kinderpunsch und vier Waffeln bestellen, zahlen samt 20 Euro Häferlpfand zunächst 55,20 Euro. Nach der Rückgabe bleiben tatsächliche Ausgaben von 35,20 Euro. Nicht berücksichtigt sind weitere Speisen, Fahrtkosten und kostenpflichtige Attraktionen.

Die Betreiber nennen als Gründe die gestiegenen Ausgaben für Personal, Energie, Ware und Logistik. Die Magmag Group bestätigte für einige ihrer Wiener Standorte Preisaufschläge von drei bis fünf Prozent. Am Universitätscampus verteuerte sich Glühwein oder Punsch um zehn Cent.

Einer Erhebung der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien zufolge kalkulieren Wienerinnen und Wiener pro Marktbesuch mit durchschnittlich rund 29 Euro. In dieser Gruppe werden 2026 etwa 4,4 Millionen Besuche erwartet, das sind sieben Prozent mehr als im Jahr davor. Rechnet man Gäste aus den übrigen Bundesländern und dem Ausland mit ein, geht die Wirtschaftskammer von insgesamt 7,3 Millionen Besuchen und direkten Ausgaben von rund 230 Millionen Euro aus. Die 15 Wiener Weihnachtsmärkte zählen zusammen 814 Verkaufsstände, 198 davon sind Gastronomiestände.