Ein Eigentor ohne Gegnerdruck, ein Spieler in Tränen. Im Estádio do Dragão bleibt der Abend bis zur letzten Sekunde offen.

Porto steht im Achtelfinale, obwohl Moura ins eigene Tor getroffen hatte. Die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen, das die Portugiesen mit 3:1 gewannen. Im Estádio do Dragão erzielte Seko Fofana in der 41. Minute die Führung für Porto. Am 20. November 2026 spielte der FC Porto im portugiesischen Pokal gegen Paredes; das Spiel endete nach Verlängerung 1:1, im Elfmeterschießen gewann Porto mit 3:1.

🚨 This Porto defender scored the STRANGEST own goal you’ll see last night… https://t.co/PLBKI2VtHW — Polymarket FC (@PolymarketFC) November 21, 2026

Mouras Eigentor

In der 57. Minute parierte Tormann Cláudio Ramos einen Schuss von Eric Santana. Der Abpraller landete bei Moura. Ohne Druck eines Gegenspielers schoss dieser den Ball platziert ins untere rechte Eck des eigenen Tores.

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Moura ging zu Boden und fasste sich an den Kopf. Wenig später rannen ihm Tränen über das Gesicht. Er bat den Trainer, ihn auszuwechseln, und verließ rund zehn Minuten nach dem Eigentor den Platz.

Drei Elfmeter pariert

Der Ausgleich hatte bis zum Ende der Verlängerung Bestand. Im anschließenden Elfmeterschießen wehrte Ramos drei Schüsse vom Punkt ab. In der dritten portugiesischen Liga steht aktuell Paredes an der Tabellenspitze.