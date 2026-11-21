Ein internationales Netzwerk manipuliert Kinder, erpresst Jugendliche und treibt manche sogar zu schwersten Gewalttaten. Jetzt bestätigen österreichische Ermittler erstmals das Ausmaß: In 115 Kriminalfällen wurden Verbindungen zu „The Com“ festgestellt.

Was zunächst wie eine gewöhnliche Online-Freundschaft beginnt, kann in Erpressung, Selbstverletzung oder sogar Mord enden. Das internationale Netzwerk „The Com“ ist längst auch in Österreich angekommen. Wie das Bundeskriminalamt am 15. November bekannt gab, wurden rund 300 ältere Kriminalfälle erneut untersucht. Bei 115 fanden die Ermittler Hinweise auf das Netzwerk, in 20 Fällen konnte die Verbindung beweissicher nachgewiesen werden.

Was steckt hinter „The Com“?

Der Name steht für „Community“. Dahinter verbirgt sich keine klassische Organisation mit einem einzigen Anführer, sondern ein internationales Geflecht gewaltbereiter Onlinegruppen. Zu den bekanntesten gehören „764“, „CVLT“ und „Harm Nation“.

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Die Mitglieder kommunizieren über soziale Netzwerke, Gaming-Plattformen und Messenger. Ihre Opfer sind häufig Kinder und Jugendliche zwischen acht und 17 Jahren. Besonders gefährdet sind junge Menschen, die sich einsam fühlen, gemobbt werden oder psychische Belastungen erleben.

Die Täter geben sich zunächst als verständnisvolle Freunde aus. Sie schenken Aufmerksamkeit, bauen Vertrauen auf und sammeln persönliche Informationen. Später folgen Drohungen und Erpressungen. Manche Opfer werden gezwungen, intime Aufnahmen anzufertigen, sich selbst zu verletzen oder anderen Menschen Gewalt anzutun.

Zwei erschütternde Fälle aus Wien

Wie weit die Verbindungen nach Österreich reichen könnten, zeigen zwei aufsehenerregende Kriminalfälle. Im Februar 2026 tötete eine 14-Jährige auf dem Wiener Friedhof Baumgarten eine ihr unbekannte Pensionistin. Eine gleichaltrige Freundin wurde später wegen ihres Beitrags zur Tat rechtskräftig zu drei Jahren teilbedingter Haft verurteilt. Sie hatte die Täterin über Nachrichten zur Gewalt ermutigt.

Ein zweiter Fall betrifft einen jungen Schweden, der im Mai nach Wien gereist sein soll, um eine 14-Jährige bei einem Suizidversuch zu unterstützen. Gegen ihn wurde im Oktober Anklage wegen versuchten Mordes erhoben. Das Mädchen überlebte. Beide Fälle werden in Medienberichten mit dem Umfeld von „The Com“ in Verbindung gebracht. Das Bundeskriminalamt hat diese Zuordnung für die einzelnen Verfahren allerdings nicht öffentlich bestätigt.

Auch in Tirol gibt es Ermittlungen gegen einen 15-Jährigen, der mutmaßlich einen extremistisch motivierten Anschlag geplant haben soll. Laut Informationen des STANDARD soll er einer Untergruppe von „The Com“ angehört haben. Für den Jugendlichen gilt die Unschuldsvermutung.

Schweden: Jugendliche greifen Fremde an

Wie aus digitaler Manipulation tatsächliche Gewalt entstehen kann, zeigen Fälle aus Schweden. Im September 2024 attackierte ein damals 14-Jähriger in Stockholm einen älteren Mann mit einem Messer. Die Tat wurde im Umfeld extremistischer Chatgruppen verbreitet. Der Jugendliche gab an, online unter Druck gesetzt worden zu sein. Im April 2025 stellte ein schwedisches Gericht fest, dass er einen versuchten Mord begangen hatte.

Im Jänner 2025 griff ein weiterer 14-Jähriger in Borås eine 55-jährige Frau mit einem Messer an und übertrug den Angriff über Discord. Die Frau überlebte schwer verletzt. Der Jugendliche berichtete später, andere Nutzer hätten ihn zu der Tat gedrängt.

Deutschland und USA: Täter vor Gericht

In Hamburg wurde ein Jugendlicher wegen schwerer Straftaten im Umfeld des Com-Netzwerks zu vier Jahren und sechs Monaten Jugendstrafe verurteilt. Nach den gerichtlichen Feststellungen hatte er sieben Mädchen durch massiven Druck zu sexuellen und selbstverletzenden Handlungen gebracht. Das Urteil war bei seiner Veröffentlichung noch nicht rechtskräftig.

In den USA bekannte sich im Oktober 2026 der 21-jährige Prasan Nepal schuldig, an der organisierten sexuellen Ausbeutung Minderjähriger beteiligt gewesen zu sein. Er gehörte laut US-Justiz zu den führenden Mitgliedern der berüchtigten Teilgruppe „764“. Ihm drohen zwischen 15 und 30 Jahren Haft. Eine Analyse des Combating Terrorism Center der US-Militärakademie West Point identifizierte zwischen Februar 2020 und Mai 2026 insgesamt 295 Festnahmen mit Verbindungen zum Com-Netzwerk in 33 Ländern. Die Forscher betonen, dass ihre Daten unvollständig sind.

Warum die Gefahr schwer zu erkennen ist

Die Besonderheit des Netzwerks liegt darin, dass sich Opfer und Täter häufig im gleichen Alter befinden. Gewalt wird in manchen Gruppen als Mutprobe dargestellt, besonders brutale Handlungen können Anerkennung innerhalb der Gemeinschaft bringen. Hinzu kommt: Das Netzwerk besitzt keine einheitliche Struktur. Wird eine Gruppe geschlossen, können Beteiligte auf andere Plattformen ausweichen.

Österreich reagierte im Februar 2026 mit einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von Bundeskriminalamt und Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst. Rund 2.000 Polizisten wurden bereits geschult. Auch Europol koordiniert internationale Ermittlungen.

Worauf Eltern achten sollten

Das Bundeskriminalamt nennt mehrere mögliche Warnsignale: plötzliches Rückzugsverhalten, extreme Geheimhaltung bei Onlinekontakten, neue unbekannte Internetfreunde und auffällige Veränderungen des Verhaltens. Auch Selbstverletzungen oder ungewöhnliche Angst vor der Veröffentlichung persönlicher Informationen können Hinweise sein.

Keines dieser Anzeichen beweist für sich genommen eine Verbindung zu „The Com“. Entscheidend ist, Kinder ernst zu nehmen und bei Verdacht auf Erpressung oder Gewalt frühzeitig Hilfe zu holen. Betroffene sollten nicht beschuldigt oder für bereits verschickte Bilder bestraft werden. Eltern sollten vorhandene Drohnachrichten sichern, ohne Missbrauchsdarstellungen weiterzuverbreiten, und die Polizei einschalten.

Die Zahlen der Ermittler zeigen jedenfalls: Was lange wie ein weit entferntes Internetphänomen wirkte, ist mittlerweile Gegenstand konkreter Strafverfahren im eigenen Land. Die Gefahr beginnt nicht unbedingt auf einer unbekannten Plattform, sondern möglicherweise in einem ganz gewöhnlichen Chat.