Im Westen färbt sich die Landschaft weiß, im Osten blinzelt noch die Sonne. Dann dreht der Wind und die Kälte kommt zurück.

Für Sonntag, 22. November, hat die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) neue Schneewarnungen angekündigt. Sie gelten vom Nachmittag bis Montagmittag. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Arlberg, dem Bregenzerwald und dem Außerfern. Am Sonntagabend sinkt die Schneefallgrenze generell auf rund 700 Meter.

In der Nacht auf Montag werden in diesen Regionen ab etwa 1.300 Metern verbreitet 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee erwartet, in höheren Lagen sogar mehr. Auf den Straßen der westlichen Alpen werden die Verhältnisse zunehmend winterlich. In den übrigen Landesteilen schneit es anfangs deutlich weniger. Mit flächendeckenden schneebedingten Beeinträchtigungen wird nicht gerechnet.

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Am Sonntag prägt ein Italientief das Wetter im Süden, im Westen verläuft eine Luftmassengrenze. Aus Südwesten greifen Regen und Schneefall um sich. Von Osttirol bis ins Obere Murtal schneit es schon bis in höhere Tallagen. Zwischen Oberösterreich und dem Burgenland bleibt es hingegen großteils trocken. Vor allem im Wald- und Weinviertel lässt sich zeitweise die Sonne blicken.

Wetter am Montag

Am Montag, 23. November, führt eine nördliche Strömung erneut kalte Luft in den Alpenraum. Im Westen und entlang der Nordalpen schneit es zunächst bis in tiefe Lagen. Im Rhein- und Inntal fällt überwiegend Regen.

Im Lauf des Tages ziehen einzelne Schneeschauer auch über den Donauraum und den Osten. Auch im Wiener Raum sind Flocken möglich, eine geschlossene Schneedecke ist jedoch nicht prognostiziert. Gleichzeitig legt der Nordwestwind kräftig zu, am Alpenostrand sind stürmische Böen zu erwarten. Die Temperaturen erreichen höchstens 0 bis 7 Grad.

Am Dienstag wechseln einander in weiten Teilen des Landes Sonne und Wolken ab. Vereinzelte Schneeschauer sind vor allem vom Mühl- und Waldviertel bis in die Obersteiermark denkbar. Bei Höchstwerten von minus 1 bis plus 5 Grad bleibt es im Oberen Mühl- und Waldviertel auch untertags leicht frostig.

Am Mittwoch beginnt es im Süden entlang des Alpenhauptkamms sowie in den Karnischen Alpen und den Karawanken leicht zu schneien. Die Temperaturen steigen auf höchstens minus 1 bis plus 6 Grad.

Unsichere Prognose

Folgt man der aktuellen Prognose von wetter.tv, könnte ab Donnerstag, 26. November, ein weiteres Italientief vor allem im Osten und Süden zeitweise Schneefall auslösen. In den tiefsten Lagen zwischen der Südoststeiermark und dem Wiener Becken könnte sich Schneeregen daruntermischen. Von Vorarlberg bis Oberösterreich fallen voraussichtlich nur wenige Flocken. Die Höchstwerte könnten auf minus 2 bis plus 4 Grad sinken.

Die UWZ weist darauf hin, dass die Unsicherheiten der Prognose ab der Wochenmitte deutlich wachsen. Ob und wo sich tatsächlich eine Schneedecke bildet, lässt sich derzeit nicht verlässlich beurteilen.