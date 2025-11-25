Wintereinbruch: Halber Meter Schnee im Anmarsch

Der Ostalpenraum verharrt in winterlicher Kälte. In den westlichen Landesteilen werden Neuschneemengen von bis zu einem halben Meter erwartet. Österreich befindet sich am Mittwoch unter dem Einfluss einer nördlichen Strömung, die vom Randbereich eines Hochdruckgebiets über der Biskaya bestimmt wird. An der Alpennordseite fällt bei leichtem Störungseinfluss den ganzen Tag über immer wieder Schnee bis in die Täler. Die südlichen und südöstlichen Regionen bleiben weitgehend niederschlagsfrei und profitieren von mehr Sonnenschein.

Am Alpenostrand weht lebhafter Nordwestwind. Die Temperaturen liegen in den frühen Morgenstunden zwischen minus 5 und plus 3 Grad, tagsüber werden Höchstwerte von 0 bis plus 5 Grad erreicht.

Kaltfront zieht ostwärts

Die Kaltfront verlagert sich im Laufe des Tages ostwärts, wodurch Österreich in eine nordwestliche Strömung gerät. Besonders im Südosten klingen die Niederschläge in Form von Regen, Schneeregen und Schnee bis zum Abend größtenteils ab. Die Schneefallgrenze sinkt dabei von Norden her schrittweise wieder bis in die Tallagen.

Im Mostviertel hält der leichte Schneefall bis in die Nachtstunden an. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen bis nördlichen Richtungen und frischt am Abend im Osten wieder auf. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen minus 3 und plus 4 Grad, während die Tageshöchstwerte 0 bis 6 Grad erreichen.

Wetterbesserung folgt

Der Donnerstag beginnt an der Alpennordseite sowie im Norden und Nordosten zunächst mit zahlreichen tiefen, hochnebelartigen Restwolken. Im Bergland können vereinzelt noch Schneeflocken fallen. Im Tagesverlauf lockert die Bewölkung jedoch von Westen her zunehmend auf, sodass in vielen Gebieten noch die Sonne zum Vorschein kommt.

Die südlichen und südöstlichen Landesteile präsentieren sich tendenziell sonniger und freundlicher mit zeitweise wolkenlosem Himmel. Nennenswerte Windaktivität gibt es nur im Osten, wo mäßiger bis lebhafter Nordwestwind weht.

Die Temperaturen sinken in den Morgenstunden auf minus 10 bis 0 Grad und steigen tagsüber auf Höchstwerte zwischen minus 2 und plus 5 Grad.