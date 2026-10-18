Fünfjähriger rennt auf Straße – Auto erfasst ihn

Ein Augenblick der Unachtsamkeit, ein Kind auf der Fahrbahn – und ein Unfall, der Fragen aufwirft, die noch lange nicht beantwortet sind.

Auf der Penzinger Straße in Wien-Penzing wurde am frühen Nachmittag ein fünfjähriger Junge von einem Auto erfasst und dabei verletzt. Das Kind war zum Zeitpunkt des Unfalls in Begleitung seiner Mutter.

Beinbruch nach Zusammenstoß

Der Junge lief zwischen zwei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn und übersah dabei ein herannahendes Auto. Der 31-jährige Lenker reagierte zwar sofort und versuchte auszuweichen, ein Zusammenstoß ließ sich dennoch nicht vermeiden. Der Bub erlitt einen Beinbruch und wurde nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus eingeliefert.

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Aufsichtspflicht geprüft

Eine Anzeige gegen die Mutter des Kindes wurde vorerst nicht erstattet. Die Magistratsabteilung 11 wurde jedoch ersucht, die Frage der Aufsichtspflicht zu prüfen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang liegen beim Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien.

Erschwerend kommt hinzu, dass Sprachbarrieren die Befragung der Mutter bislang behindern.