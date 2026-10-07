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Ermittlungen

Sturz aus drittem Stock: Mann fängt Mädchen auf

Sturz aus drittem Stock: Mann fängt Mädchen auf
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Augenblick, eine Reaktion und ein Leben gerettet. In Berlin wurde ein Kind aus dem dritten Stock aufgefangen.

In einer Berliner Unterkunft für wohnungslose Menschen ist ein sechsjähriges Mädchen am Dienstagabend aus dem dritten Stock gestürzt. Ein anderer Bewohner des Hauses reagierte blitzschnell und fing das Kind auf – und verhinderte damit möglicherweise Schlimmeres. Das Mädchen erlitt Schürfwunden und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Mädchen war auf das Fensterbrett geklettert, bevor es in die Tiefe fiel. Dass der Sturz glimpflich ausging, ist dem beherzten Eingreifen des Mannes zu verdanken, der sich in unmittelbarer Nähe befand und rechtzeitig reagieren konnte.

Ermittlungen eingeleitet

Als die Polizei eintraf, hielten sich in der betreffenden Wohnung noch zwei weitere Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren auf. Eine erziehungsberechtigte Person war zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend. Die Behörden haben daraufhin Ermittlungen wegen des Verdachts der Verletzung der Aufsichtspflicht eingeleitet.

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