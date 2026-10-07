Djokovic steht auf Österreich: Dieser Betrieb versorgt die besten Sportler der Welt

Ein oberösterreichischer Betrieb fertigt Einlagen für Weltklasseathleten – und zeigt, wie Handwerk auf Spitzensport trifft.

Der Orthopädieschuhtechnik-Betrieb mit Sitz in Pabneukirchen (Oberösterreich) produziert pro Jahr rund 13.000 Einlagen, mehr als 2.000 Schuhe sowie über 300 Prothesen. Neben dem Stammsitz ist das Unternehmen an weiteren Standorten in Linz, Ried im Innkreis und Wels vertreten.

Prominente Kundschaft

Die Kundschaft reicht dabei weit über die Region hinaus – sowohl geografisch als auch in Bezug auf Bekanntheit und Leistungsniveau. Zu den Abnehmern zählen Sportgrößen wie Tennisstar Novak Djokovic und Skirennläuferin Mikaela Shiffrin, die auf die maßgefertigten Produkte des Betriebs setzen.

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Darüber hinaus werden Spieler des österreichischen Fußballklubs LASK mit individuell angepassten Einlagen und Schuhen ausgestattet.

Geschäftsführer Stefan Pilz hat das Unternehmen gemeinsam mit seinem Team als feste Größe im Bereich orthopädischer Maßanfertigungen etabliert.