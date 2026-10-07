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Bedrohung

70 Raketen, elf Tote: Massive Luftangriffe auf die Ukraine

70 Raketen, elf Tote: Massive Luftangriffe auf die Ukraine
FOTO: EPA
1 Min. Lesezeit |

70 Raketen, elf Tote, Winter im Anmarsch – Russland trifft die Ukraine dort, wo es am meisten schmerzt.

Russland hat die Ukraine erneut mit einem massiven Angriff überzogen. Rund 70 Raketen und Drohnen wurden auf das Land abgefeuert, mindestens elf Menschen kamen dabei ums Leben. Im Zentrum der Attacke stand die ukrainische Energieinfrastruktur.

Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge waren neben der Hauptstadt Kiew auch die Regionen Tschernihiw, Kirowohrad, Dnipropetrowsk, Poltawa und Charkiw von den Angriffen betroffen. In der Schwarzmeerregion Odessa wurden darüber hinaus Hafen- und Werftanlagen ins Visier genommen. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko beschrieb die Lage in der Hauptstadt als „extrem dramatisch“ und warnte: „Kiew wird in Stücke gerissen.“

Systematische Kampagne

Die Angriffe fügen sich in eine systematische russische Kampagne ein, die seit Monaten auf die kritische Infrastruktur der Ukraine abzielt. Selenskyj betonte, dass ballistische Raketen „weiterhin die größte Bedrohung“ darstellten.

Mit dem Einsetzen des Winters verschärft sich die Lage für die Bevölkerung zusätzlich, da Strom- und Wärmeausfälle zu einer unmittelbaren Gefahr werden.

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