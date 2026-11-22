Ein Klick am letzten Tag des Jahres, und das Geld steckt trotzdem fest. Zwischen Silvester und Dreikönig gelten eigene Regeln.

Wer zum Jahreswechsel 2026/27 eine gewöhnliche Überweisung in Auftrag gibt, muss womöglich bis in den Jänner auf den Geldeingang warten. Ausschlaggebend sind die Annahmefristen der Banken, der darauffolgende Feiertag und das Wochenende. Der 31. Dezember 2026 ist ein Donnerstag und gilt grundsätzlich als normaler Bankgeschäftstag. Weil danach Neujahr, Samstag und Sonntag folgen, ist der nächste gewöhnliche Bankgeschäftstag erst Montag, der 4. Jänner.

Eine Zahlung, die nach dem Annahmeschluss beauftragt wird, gilt unter Umständen erst dann als eingegangen und kann am Dienstag, dem 5. Jänner, beim Empfänger eintreffen. Klassische SEPA-Überweisungen dürfen grundsätzlich einen Bankgeschäftstag in Anspruch nehmen. Mit Heilige Drei Könige steht am Mittwoch bereits der nächste gesetzliche Feiertag an.

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Firmenkunden der Bank Austria, die ihre Zahlungsaufträge elektronisch einreichen, müssen am Silvestertag folgende Annahmeschlüsse beachten: 14 Uhr für gewöhnliche SEPA-Überweisungen und 16 Uhr für elektronische Euro-Eilüberweisungen. Bei Auslandsüberweisungen mit Währungsumrechnung endet die Frist um 10.30 Uhr, bei dringenden Auslandsüberweisungen ohne Währungsumrechnung um 15 Uhr. Diese Fristen beziehen sich darauf, dass die Belastung beziehungsweise Gutschrift auf einem Bank-Austria-Konto noch 2026 erfolgt. Einen Eingang am selben Tag bei einer anderen Bank garantieren sie nicht. Für Privatkunden und andere Institute können andere Annahmezeiten gelten.

Auch die Raiffeisen Bank International verweist auf verkürzte Fristen. Bei Zahlungen in Fremdwährung liegt die Grenze beispielsweise bei spätestens 13 Uhr, bei US-Dollar bei 14 Uhr.

Echtzeitüberweisung als Alternative

Als Alternative bietet sich die SEPA-Echtzeitüberweisung an. Das Geld wird dabei üblicherweise binnen zehn Sekunden gutgeschrieben. Der Dienst steht an allen 365 Tagen des Jahres rund um die Uhr zur Verfügung, selbst am Jahresende um 23.59 Uhr.

Seit Oktober 2025 sind Banken im Euroraum, die gewöhnliche Euro-Überweisungen anbieten, grundsätzlich verpflichtet, auch Echtzeitüberweisungen zu ermöglichen. Teurer als vergleichbare gewöhnliche Überweisungen dürfen diese nicht sein. Ist die gewöhnliche Überweisung im Kontomodell gratis, darf auch bei der entsprechenden Echtzeitzahlung kein Aufpreis verrechnet werden.

Voraussetzung ist, dass beide Zahlungsdienstleister die entsprechende Echtzeitzahlung unterstützen. Technische Probleme oder individuelle Überweisungslimits können die Ausführung verhindern. Für Euro-Zahlungen innerhalb des SEPA-Raums gelten standardisierte Verfahren. Bei anderen Währungen oder Banken außerhalb des entsprechenden Systems muss man hingegen mit längeren Bearbeitungszeiten, zusätzlichen Gebühren und weiteren Prüfungen rechnen. Das trifft etwa auf manche Überweisungen nach Bosnien-Herzegowina oder auf Zahlungen mit Währungsumrechnung zu.

Serbien, Montenegro und Nordmazedonien zählen zum geografischen SEPA-Raum. Daraus lässt sich allerdings nicht ableiten, dass jede Bank dort sämtliche SEPA-Dienste oder Echtzeitüberweisungen anbietet.

Steuerliche Folgen

In der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung kommt es grundsätzlich auf den tatsächlichen Geldzufluss beziehungsweise Geldabfluss an. Landet die Gutschrift erst im neuen Jahr, kann das die steuerliche Zuordnung beeinflussen. Für regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben gibt es Sonderregeln. Relevant können zudem die tatsächliche Verfügbarkeit und die Wertstellung sein, nicht bloß der Auftrag im Onlinebanking.

Seit Oktober 2025 sind Banken bei SEPA-Überweisungen zudem verpflichtet zu prüfen, ob Empfängername und IBAN zusammenpassen. Eine Echtzeitüberweisung, die bereits gutgeschrieben wurde, lässt sich normalerweise nicht ohne Weiteres rückgängig machen.