Wer einen pflegebedürftigen Angehörigen betreut oder selbst hohe Pflegekosten bezahlen muss, soll ab 2027 deutlich schneller steuerlich entlastet werden. Statt auf die nächste Steuererklärung zu warten, könnten Betroffene bereits im laufenden Jahr mehr Nettogehalt erhalten, in manchen Fällen mehrere Hundert Euro monatlich.

Pflege kann eine Familie innerhalb weniger Wochen finanziell stark belasten. Eine plötzlich notwendige 24-Stunden-Betreuung, der Umzug in ein Pflegeheim oder zusätzliche medizinische Hilfsmittel verursachen häufig Kosten von mehreren Tausend Euro. Zwar können viele dieser Ausgaben schon heute steuerlich geltend gemacht werden. Doch der finanzielle Vorteil kommt oft erst später. Genau das möchte die Bundesregierung nun ändern.

Neue Regelung soll ab Jänner 2027 gelten

Am 19. November 2026 wurde im Parlament das Abgabenänderungsgesetz 2026 vorgestellt. Darin versteckt sich eine bislang wenig beachtete Neuerung für Pflegebedürftige und ihre Familien.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Ab 1. Jänner 2027 soll es möglich sein, bestimmte Pflegekosten bereits im laufenden Kalenderjahr über einen Freibetragsbescheid steuerlich berücksichtigen zu lassen.

Das bedeutet: Arbeitnehmer könnten einen Teil ihrer Steuerentlastung schon über die monatliche Gehaltsabrechnung erhalten, anstatt erst nach Ablauf des Jahres einen entsprechenden Vorteil geltend zu machen. Das Finanzministerium erwartet, dass zunächst rund 1.000 Pflegebedürftige und ihre Familien von der Änderung profitieren. Für 2027 und 2028 rechnet der Bund mit vorübergehenden Mindereinnahmen von jeweils fünf Millionen Euro. Dabei handelt es sich jedoch überwiegend um eine zeitliche Vorverlagerung der Steuerentlastung, nicht um eine neue staatliche Geldleistung.

Warum Betroffene bisher lange warten mussten

Der Unterschied lässt sich anhand eines einfachen Beispiels erklären. Eine Frau muss ab Februar 2027 plötzlich die Betreuung ihres pflegebedürftigen Ehemannes finanzieren. Neben ihrem Beruf bezahlt sie monatlich erhebliche zusätzliche Pflegekosten.

Nach der bisherigen Regelung kann sie die steuerlich anerkannten Aufwendungen grundsätzlich erst im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung für 2027 geltend machen. Diese wird frühestens 2028 durchgeführt. Ein regulärer Freibetragsbescheid, der auf dieser Veranlagung beruht, würde sogar erst für das Jahr 2029 gelten.

Die Pflegekosten entstehen also sofort, während sich die steuerliche Entlastung über den üblichen Freibetragsbescheid erst mit erheblicher Verzögerung auf das monatliche Nettogehalt auswirkt.

Mit der geplanten Gesetzesänderung soll dieses Problem entschärft werden. Bereits 2027 könnte beim Finanzamt ein eigener Freibetragsbescheid für das laufende Jahr beantragt werden, sofern entsprechende Pflegeaufwendungen glaubhaft gemacht werden.

So könnten 150 Euro mehr Nettogehalt entstehen

Wie groß der finanzielle Vorteil ausfallen kann, zeigt eine vereinfachte Modellrechnung. Ein Arbeitnehmer hat jährlich 6.000 Euro an steuerlich anerkannten Pflegeaufwendungen, die ohne Selbstbehalt berücksichtigt werden dürfen. Bei einem angenommenen Grenzsteuersatz von 30 Prozent ergibt sich daraus eine rechnerische Steuerentlastung von 1.800 Euro im Jahr.

Wird dieser Betrag über einen Freibetragsbescheid während des gesamten Jahres gleichmäßig in der Lohnverrechnung berücksichtigt, entspricht das durchschnittlich 150 Euro weniger Lohnsteuer pro Monat. Das Geld müsste also nicht erst nachträglich über die Arbeitnehmerveranlagung zurückgeholt werden.

Allerdings handelt es sich dabei um ein Rechenbeispiel und nicht um einen pauschalen Anspruch. Die tatsächliche Ersparnis hängt vom Einkommen, der steuerlichen Anerkennung der Kosten, dem Zeitpunkt der Berücksichtigung und bereits erhaltenen Unterstützungen ab. Wer keine oder nur wenig Lohnsteuer bezahlt, kann entsprechend weniger profitieren.

Welche Pflegekosten abgesetzt werden können

Zu den grundsätzlich steuerlich berücksichtigungsfähigen Aufwendungen können unter bestimmten Voraussetzungen gehören: Kosten für eine notwendige Betreuung im Pflegeheim, Ausgaben für eine 24-Stunden-Betreuung zu Hause, Pflegepersonal, bestimmte Pflegehilfsmittel sowie Aufwendungen für eine Vermittlungsorganisation. Entscheidend ist, dass die Kosten aufgrund einer Krankheit, Behinderung oder besonderen Pflegebedürftigkeit entstehen. Ein freiwilliger Aufenthalt in einem Seniorenheim ohne entsprechende Pflegebedürftigkeit ist steuerlich anders zu beurteilen.

Wichtig ist außerdem, dass erhaltenes Pflegegeld, Zuschüsse und andere Kostenersätze grundsätzlich von den abzugsfähigen Aufwendungen abgezogen werden müssen.

Wer monatlich beispielsweise 3.000 Euro für eine Betreuung bezahlt und dafür 1.200 Euro an Pflegegeld und Zuschüssen erhält, kann nicht automatisch die gesamten 3.000 Euro steuerlich geltend machen. Auch ein möglicher Selbstbehalt spielt eine Rolle. Bei bestimmten behinderungsbedingten Aufwendungen entfällt dieser, während er bei der Kostenübernahme durch Angehörige grundsätzlich zu berücksichtigen sein kann.

Auch Eltern und Ehepartner könnten profitieren

Die geplante Änderung betrifft nicht ausschließlich ältere Pflegebedürftige. Laut den Erläuterungen der Regierung sollen auch Aufwendungen berücksichtigt werden können, die aufgrund einer körperlichen oder geistigen Behinderung des eigenen Kindes oder des Ehepartners entstehen.

Damit könnte die neue Regel beispielsweise für berufstätige Eltern relevant werden, die regelmäßig hohe zusätzliche Betreuungskosten für ein Kind mit Behinderung tragen. Auch bei Ehepaaren, bei denen ein Partner pflegebedürftig wird und der andere weiterhin berufstätig ist, könnte sich die frühere Berücksichtigung unmittelbar auf das verfügbare Haushaltseinkommen auswirken.

Bei erwachsenen Kindern, die die Pflege ihrer Eltern mitfinanzieren, gelten hingegen besondere Voraussetzungen. Eine finanzielle Unterstützung innerhalb der Familie ist nicht automatisch steuerlich absetzbar. Unter anderem muss eine entsprechende rechtliche Verpflichtung zur Kostentragung vorliegen.

Achtung: Es kann später auch eine Nachzahlung geben

Ein Freibetragsbescheid bedeutet nicht, dass die darin berücksichtigten Kosten endgültig anerkannt sind. Wer die entsprechende Mitteilung beim Arbeitgeber vorlegt und dadurch weniger Lohnsteuer bezahlt, muss für das betreffende Jahr grundsätzlich eine Arbeitnehmerveranlagung durchführen.

Dabei überprüft das Finanzamt die tatsächlich angefallenen Aufwendungen. Fallen die Pflegekosten niedriger aus als ursprünglich angenommen, kann es zu einer Steuernachzahlung kommen. Deshalb sollten Rechnungen, Zahlungsbestätigungen, Pflegegeldbescheide und Nachweise über erhaltene Zuschüsse sorgfältig aufbewahrt werden.

Noch muss das Parlament zustimmen

Derzeit handelt es sich um eine Regierungsvorlage, die noch parlamentarisch beschlossen werden muss. Geplant ist die erstmalige Anwendung für Freibetragsbescheide des Kalenderjahres 2027. Der konkrete Antragsweg und die erforderlichen Nachweise sollten nach der endgültigen Beschlussfassung beim Finanzamt überprüft werden.

Für viele betroffene Familien könnte die Änderung dennoch eine wichtige Verbesserung bringen: Die Pflegekosten werden dadurch zwar nicht geringer, aber ein möglicher Steuervorteil könnte genau dann im Haushaltsbudget ankommen, wenn das Geld am dringendsten benötigt wird.