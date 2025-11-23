Erst Schnee-Zauber, dann Glatteis-Alarm: Wien im Wetter-Chaos

Wintereinbruch verwandelt Wien in eine weiße Landschaft. Nach dem morgendlichen Schnee folgt Sonnenschein, doch die nächste Wetterfront steht bereits vor der Tür.

Der angekündigte Wintereinbruch hat Wien in der Nacht auf Sonntag erreicht. Die Bundeshauptstadt präsentiert sich am Morgen in einem weißen Kleid, nachdem der prognostizierte Schneefall tatsächlich eingetroffen ist. Die letzten Schneewolken im östlichen Österreich verziehen sich noch im Laufe des Vormittags und machen vielerorts Platz für Sonnenschein.

Im westlichen Österreich ziehen jedoch bereits im Tagesverlauf zunehmend die Wolkenfelder einer herannahenden Warmfront auf. Die Windverhältnisse bleiben überwiegend schwach, nur in Ostösterreich weht noch ein mäßiger Nordwestwind. Die Temperaturen bewegen sich in den frühen Morgenstunden zwischen minus 16 und minus 1 Grad, tagsüber erreichen sie Werte von minus 2 bis plus 3 Grad.

⇢ Bis zu minus 13 Grad: Kältepeitsche trifft Österreich



Wetterwechsel Montag

Am Montag dominieren dichte Wolkenformationen einer Warmfront das Himmelsbild, wodurch die Sonne kaum zum Vorschein kommt. Mit dem baldigen Eintreffen einer nachfolgenden Kaltfront nehmen die Niederschläge von Westösterreich her im Laufe des Tages stetig zu. Die Schneefallgrenze steigt dabei auf 800 bis 1300 Meter an.

⇢ Wintereinbruch: Westen unter Schneedecke – bleibt Wien verschont?



Lokal besteht die Gefahr von Glatteis. In Südostösterreich weht teilweise mäßiger Südwestwind, während es in den übrigen Niederungen weitgehend windstill bleibt. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 10 und plus 3 Grad, die Tageshöchstwerte zwischen 0 und plus 8 Grad.

Wobei die höchsten Temperaturen im Westen und in mittleren Höhenlagen zu erwarten sind.