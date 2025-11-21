Wintereinbruch: Westen unter Schneedecke – bleibt Wien verschont?

Der Winter hält Einzug in Österreich: Während der Westen bereits unter einer weißen Decke liegt, bleibt Wien vorerst verschont – doch die kalte Luftmasse rückt unaufhaltsam vor.

Der erste Wintereinbruch hat weite Teile Österreichs erreicht. Von Vorarlberg bis Salzburg fiel am Donnerstag Schnee bis in tiefere Lagen, wobei auch Oberösterreich von Ausläufern betroffen war. In niedrigeren Regionen unter 700 Metern Seehöhe blieb der Schnee meist nicht lange liegen. In Salzburg bildeten sich zunächst nur dünne Schneedecken, die im Tagesverlauf wieder schmolzen. Anders sah es im Bergland aus: Entlang des Alpenhauptkamms, besonders in den Hohen Tauern, wurden bis zu 30 Zentimeter Neuschnee gemessen.

Am Freitag bewegt sich die Schneefallgrenze an der Alpennordseite tagsüber zwischen 400 und 600 Metern, während sie im Süden zwischen 600 und 700 Metern liegt. An den westlichen Nordalpen ist ab etwa 700 Metern Höhe mit frischem Schnee zu rechnen. In der Nacht zum Freitag dehnte sich der Schneefall auch auf Teile der Steiermark aus, wo zwischen Ennstal und Mariazellerland drei bis fünf Zentimeter Neuschnee fielen. Das Tiefdruckgebiet mit seiner sehr kalten Luftmasse erreicht nun auch den Osten des Landes.

⇢ Minus 8 Grad: Schneewalze rollt auf Wien zu



Geteiltes Österreich

Für das Wochenende sagen die Meteorologen in Wien Trockenheit voraus, während im Westen und Süden Österreichs weiterhin mit leichtem Schneefall zu rechnen ist. Die Temperaturen bleiben österreichweit auf winterlichem Niveau mit Höchstwerten zwischen minus vier und plus fünf Grad. Mitte der Woche waren die Wettermodelle bezüglich der Niederschlagsmengen für Wien am Wochenende noch uneinheitlich – die Vorhersagen schwankten zwischen keinem Niederschlag und fünf bis zehn Zentimetern Neuschnee. Inzwischen haben sich die Prognosen konkretisiert.

Laut Steffen Dietz vom Wetterdienst Ubimet wird in Wien am Wochenende kein Niederschlag erwartet. Sowohl Samstag als auch Sonntag bleiben niederschlagsfrei; lediglich im Laufe des Freitags können im Wienerwald und im westlichen Stadtgebiet vereinzelte Schneeflocken fallen. Österreich präsentiert sich damit zweigeteilt: Während es in Wien trocken bleibt, “schneit es im Westen und Süden weiterhin leicht vor sich hin”, wie Dietz betont, teilweise bis in tiefere Lagen.

⇢ Bis zu minus 13 Grad: Kältepeitsche trifft Österreich



Kommende Woche

In der kommenden Woche könnten jedoch auch die Wienerinnen und Wiener wieder Schnee erleben. Für Montag prognostizieren die Wettermodelle eine starke Bewölkung über der Hauptstadt. Dietz erklärt, dass für Dienstag bereits Berechnungen vorliegen, die “Niederschlag in die Berechnungen eingeschlossen haben”. Er schränkt jedoch ein: “Allerdings ist das noch sehr weit weg und sehr vage.” Im westlichen Österreich sieht die Lage anders aus – dort dürfte es auch zu Wochenbeginn verbreitet schneien.

Die Tageshöchsttemperaturen verharren unterdessen landesweit auf winterlichem Niveau.

Am Samstag und Sonntag bewegen sie sich zwischen minus vier und plus drei Grad, am Montag zwischen minus zwei und plus fünf Grad.