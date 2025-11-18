Minus 8 Grad: Schneewalze rollt auf Wien zu

Der Winter greift nach Österreich: Nach ersten Schneeflocken auf Berggipfeln könnte die weiße Pracht diese Woche bis ins Flachland und sogar nach Wien vordringen.

Der Winter kündigt sich in Österreich bereits deutlich an. Teile des Landes bekamen am Montag einen ersten Eindruck davon, als Schnee die Berggipfel und einige höher gelegene Talregionen mit einer weißen Schicht überzog. Meteorologen rechnen damit, dass in den kommenden Tagen auch Städte wie Bregenz, Innsbruck und Salzburg von Schneefall betroffen sein könnten. Besonders beachtenswert: Auch im Flachland und in Wien könnte es noch diese Woche zum ersten Mal schneien.

Der Dienstag beginnt an der Alpennordseite stellenweise mit Restwolken, die in den frühen Morgenstunden vereinzelt Schneeflocken bringen können. Im Tagesverlauf setzt sich jedoch weitgehend sonniges Wetter durch, das bis zum Abend anhält. In den östlichen Landesteilen weht mäßiger, an exponierten Stellen auch lebhafter Wind aus westlicher bis nordwestlicher Richtung. Die Temperaturen bewegen sich morgens zwischen -5 und +3 Grad, tagsüber steigen sie auf Werte zwischen 3 und 7 Grad.

Am Mittwoch dominiert landesweit strahlender Sonnenschein vom Morgen bis zum Abend. Lediglich in der östlichen Landeshälfte ziehen ab Mittag zeitweise verstärkt Wolken auf, Niederschlag bleibt jedoch aus. Die Windverhältnisse bleiben schwach. Die Temperaturen fallen in den frühen Morgenstunden meist auf Werte zwischen -8 und -3 Grad, wobei einige inneralpine Täler im Westen noch tiefere Werte verzeichnen können. Tagsüber erwärmt sich die Luft auf 1 bis 7 Grad.

Wetterwende Donnerstag

In der westlichen Landeshälfte beginnt der Donnerstag bereits stark bewölkt. Von Westen her nehmen Schneefälle zu, in tieferen Lagen mischt sich auch Schneeregen darunter. Die Schneefallgrenze verläuft bei etwa 400 Metern Seehöhe. Die östlichen und südöstlichen Regionen profitieren zunächst noch von längeren sonnigen Abschnitten, wobei sich über dem Flachland anfangs noch Nebel- und Hochnebelfelder halten können.

Erst im Laufe des Nachmittags verdichten sich auch hier die Wolken, meist bleibt es jedoch niederschlagsfrei. Der Wind weht schwach bis mäßig und dreht im Tagesverlauf von Südost bis Süd auf West. Die Frühtemperaturen liegen zwischen -8 und +1 Grad, die Tageshöchstwerte zwischen 1 und 9 Grad.

Frost und Schnee

Der Freitag bringt einen weiteren Temperaturrückgang. Besonders in den westlichen und südlichen Landesteilen fällt Schnee bis in tiefe Lagen, teilweise herrscht ganztägiger Frost.

Für Samstag deuten die Wettermodelle auf möglichen Schneefall auch im Osten des Landes und damit auch in Wien hin, wobei diese Vorhersage noch mit Unsicherheiten behaftet ist.