Neue Funktion: WhatsApp rollt Scanner-Feature aus

Schluss mit zusätzlichen Apps und umständlichem Digitalisieren – WhatsApp integriert eine Dokumenten-Scan-Funktion, die Papierkram direkt in PDF-Dateien verwandelt.

Praktische Scan-Funktion

WhatsApp hat sein Funktionsangebot um eine nützliche Neuerung erweitert: Nutzer können nun direkt in der App Dokumente scannen und als PDF-Dateien versenden. Die Funktion macht zusätzliche Scanner-Apps überflüssig und ermöglicht das unkomplizierte Digitalisieren von Rechnungen, Verträgen oder anderen Papierdokumenten – und das ohne Extrakosten.

Die neue Scan-Option ist bereits in den aktuellen Versionen für Android und iOS integriert. Allerdings weist Meta darauf hin, dass die Funktion schrittweise ausgerollt wird. Wer die Neuerung nutzen möchte, sollte daher sicherstellen, dass die eigene WhatsApp-Installation auf dem neuesten Stand ist.

Einfache Bedienung

Die Handhabung gestaltet sich denkbar einfach: Im gewünschten Chat tippt man auf das Büroklammer-Symbol und wählt die Kategorie “Dokument” aus. Am unteren Bildschirmrand findet sich nun die Option “Dokument scannen”. Nach dem Antippen öffnet sich die Kamera im Scan-Modus. Nutzer können zwischen automatischer Erkennung und manueller Auslösung wählen.

Bearbeitungsoptionen

Nach der Aufnahme bietet WhatsApp verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten: Die Ränder lassen sich anpassen, Filter anwenden, das Dokument drehen oder die Lesbarkeit optimieren. Mit einem Tipp auf “OK” schließt man die Bearbeitung ab. Vor dem Versenden kann noch ein erklärender Kommentar hinzugefügt werden.

WhatsApp wandelt das Dokument anschließend automatisch in eine PDF-Datei um, die sich problemlos öffnen, teilen oder auf dem Gerät speichern lässt.