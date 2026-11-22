Obwohl der 8. Dezember in ganz Österreich ein gesetzlicher Feiertag ist, können viele Menschen ihre Weihnachtseinkäufe erledigen. Doch nicht alle Geschäfte öffnen und selbst innerhalb derselben Supermarktkette gibt es überraschende Unterschiede.

Am Dienstag, dem 8. Dezember 2026, wird in Österreich Mariä Empfängnis gefeiert. Anders als an den meisten gesetzlichen Feiertagen dürfen zahlreiche Handelsbetriebe ihre Türen öffnen. Für viele Menschen ist der Tag längst zu einem zusätzlichen Einkaufstag vor Weihnachten geworden.

Einkaufen trotz Feiertag: Diese Regeln gelten

Laut Wirtschaftskammer Österreich dürfen Handelsgeschäfte am 8. Dezember grundsätzlich zwischen 10 und 18 Uhr öffnen. Die Sonderregelung besteht bereits seit 1995. Eine Verpflichtung zur Öffnung gibt es allerdings nicht. Jedes Unternehmen kann selbst entscheiden, ob sich das Geschäft am Feiertag lohnt. Deshalb bleiben manche Geschäfte geschlossen, während andere den gesamten erlaubten Zeitraum nutzen.

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Besonders Einkaufszentren setzen auf den zusätzlichen Einkaufstag. Mehrere große Standorte haben ihre Öffnungszeiten für 2026 bereits veröffentlicht.

Diese Einkaufszentren haben am 8. Dezember geöffnet

Wer seine Weihnachtseinkäufe erledigen möchte, kann an zahlreichen Standorten zwischen 10 und 18 Uhr einkaufen.

In Wien und Niederösterreich:

Westfield Donau Zentrum in Wien: 10 bis 18 Uhr

Shopping Center Nord in Wien: 10 bis 18 Uhr

Westfield Shopping City Süd in Vösendorf: 10 bis 18 Uhr

In Oberösterreich:

PlusCity in Pasching: 10 bis 18 Uhr

VARENA in Vöcklabruck: 10 bis 18 Uhr

In der Steiermark:

ShoppingCity Seiersberg: 10 bis 18 Uhr

In Tirol:

DEZ Einkaufszentrum in Innsbruck: 10 bis 18 Uhr

Die angegebenen Zeiten gelten für den regulären Centerbetrieb. Einzelne Geschäfte, Gastronomiebetriebe und Dienstleistungen können abweichende Öffnungszeiten haben oder geschlossen bleiben.

Auch bei Billa gibt es Ausnahmen

Besonders bei Supermärkten lohnt sich ein genauer Blick. Ein geschlossener Supermarkt bedeutet nicht automatisch, dass alle Filialen derselben Kette geschlossen sind. Billa führt für den 8. Dezember zahlreiche Sonderstandorte an. Dazu gehören beispielsweise Märkte am Flughafen Wien, an Bahnhöfen und in ausgewählten Einkaufszentren.

So haben die Billa-Plus-Filialen im Shopping Center Nord in Wien und in der ShoppingCity Seiersberg ausdrücklich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Auch für den Billa-Standort auf der Mariahilfer Straße 38–48 in Wien ist dieses Zeitfenster vorgesehen. Einige Lebensmittelgeschäfte an Flughäfen und Bahnhöfen dürfen aufgrund besonderer Standortregelungen sogar länger geöffnet bleiben.

Auch Interspar bietet bestätigte Einkaufsmöglichkeiten: Die Märkte in der PlusCity und der VARENA öffnen beispielsweise jeweils von 10 bis 18 Uhr. Wer lediglich Lebensmittel benötigt, sollte daher nicht automatisch davon ausgehen, dass der nächste Supermarkt geöffnet ist. Entscheidend sind die konkreten Sonderöffnungszeiten der jeweiligen Filiale.

Achtung: In Wien gibt es auch Straßensperren

Ausgerechnet am zusätzlichen Einkaufstag müssen Autofahrer in Wien mit Einschränkungen rechnen. Die Stadt Wien hat angekündigt, dass am 8. Dezember Teile der Inneren Mariahilfer Straße und der Neubaugasse für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Das Verbot betrifft auch Fahrräder und E-Scooter.

Darüber hinaus wird die Buslinie 13A zwischen 9 und etwa 19.30 Uhr geteilt geführt. Wer die Einkaufsstraßen besuchen möchte, sollte deshalb bevorzugt mit der U-Bahn anreisen. Die U3-Stationen Neubaugasse und Zieglergasse bieten sich dafür an.

Nicht alles hat geöffnet

Die Sonderöffnung betrifft keineswegs sämtliche Dienstleistungen. Banken, Behörden und viele andere Einrichtungen bleiben wegen des gesetzlichen Feiertags geschlossen. Wie unterschiedlich die Regeln ausfallen, zeigt die VARENA in Vöcklabruck: Während das Einkaufszentrum und der dortige Interspar am 8. Dezember öffnen, bleibt die Postfiliale geschlossen.

Auch innerhalb eines Einkaufszentrums bedeutet ein geöffnetes Gebäude somit nicht, dass alle Dienstleistungen verfügbar sind. Für Verbraucher gilt deshalb: Der 8. Dezember ist zwar ein zusätzlicher Einkaufstag, aber kein gewöhnlicher Dienstag. Wer gezielt ein bestimmtes Geschäft besuchen möchte, sollte dessen Feiertagsöffnungszeiten vorher überprüfen. So lässt sich vermeiden, dass der Weihnachtseinkauf vor verschlossenen Türen endet.