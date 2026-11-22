Eine neue Regelung könnte für Tausende Familien in Österreich erhebliche Folgen haben. Ab dem zweiten Geburtstag ihres Kindes sollen Eltern, die Sozialhilfe beziehen, grundsätzlich wieder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, selbst wenn sie keinen geeigneten Betreuungsplatz finden. Bei schuldhafter Verweigerung drohen Kürzungen von mindestens 25 Prozent.

Die Bundesregierung will die Sozialhilfe grundlegend reformieren. Am 18. November 2026 wurde die entsprechende Regierungsvorlage im Nationalrat eingebracht. Eine zunächst unscheinbare Änderung könnte besonders Alleinerziehende und Familien mit kleinen Kindern treffen. Denn die bisherige Altersgrenze für die Befreiung von der Arbeitspflicht soll von drei auf zwei Jahre sinken.

Bisher drei Jahre, künftig nur noch zwei

Nach der geltenden Rechtslage müssen Personen, die Sozialhilfe beziehen und ein Kind unter drei Jahren betreuen, grundsätzlich keine Beschäftigung aufnehmen, wenn keine geeignete Kinderbetreuung vorhanden ist. Diese Ausnahme soll künftig bereits mit dem zweiten Geburtstag des Kindes enden.

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Ab diesem Zeitpunkt müssten betroffene Eltern grundsätzlich bereit sein, eine zumutbare Beschäftigung anzunehmen oder an Maßnahmen des Arbeitsmarktservice teilzunehmen. Dazu gehören beispielsweise Deutschkurse, berufliche Weiterbildungen und Qualifizierungsprogramme.

Die Regelung bedeutet nicht, dass jede Mutter oder jeder Vater mit einem zweijährigen Kind automatisch arbeiten muss. Sie betrifft Personen, die Sozialhilfe beziehen. Auch verpflichtet sie niemanden, sofort am Geburtstag des Kindes eine Beschäftigung anzutreten. Entscheidend ist vielmehr, ob die betroffene Person grundsätzlich arbeitsfähig ist und ihren Verpflichtungen zur Arbeitssuche beziehungsweise Teilnahme an geeigneten Maßnahmen nachkommen muss.

Doch jedes dritte zweijährige Kind wird gar nicht institutionell betreut

Besonders interessant wird die geplante Verschärfung im Zusammenhang mit aktuellen Zahlen der Statistik Austria. Laut der im Oktober veröffentlichten Kinderbetreuungsstatistik 2025/26 besuchen österreichweit nur 66,8 Prozent der Zweijährigen eine institutionelle Betreuungseinrichtung. Das bedeutet umgekehrt: Rund jedes dritte Kind in diesem Alter wird nicht in einer solchen Einrichtung betreut.

Betrachtet man alle Kinder unter drei Jahren, liegt die Betreuungsquote sogar bei lediglich 35,8 Prozent. Unter Einbeziehung zusätzlicher Betreuungsformen wie Tageseltern steigt sie auf 37,6 Prozent. Allerdings lässt sich aus diesen Zahlen nicht unmittelbar ableiten, dass alle übrigen Familien vergeblich einen Betreuungsplatz suchen. Manche Eltern entscheiden sich bewusst für die Betreuung zu Hause.

Dennoch werfen die Daten eine entscheidende Frage auf: Wie sollen Eltern dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, wenn sie für ihr zweijähriges Kind keinen geeigneten Platz finden?

Zwischen Wien und der Steiermark liegen Welten

Noch deutlicher wird das Problem beim Vergleich der Bundesländer. Während in Wien bereits 46,1 Prozent der Kinder unter drei Jahren institutionell betreut werden, sind es in der Steiermark nur 24 Prozent. Oberösterreich erreicht 26,3 Prozent. Deutlich besser schneiden das Burgenland mit 42,7 Prozent und Niederösterreich mit 41,5 Prozent ab.

Doch selbst ein vorhandener Betreuungsplatz bedeutet nicht automatisch, dass Eltern damit uneingeschränkt arbeiten können. Die Statistik Austria untersucht deshalb zusätzlich, ob Einrichtungen mit einer Vollzeitbeschäftigung vereinbar sind. Dafür müssen sie unter anderem mindestens 45 Stunden pro Woche und 47 Wochen im Jahr geöffnet sein.

Von den bereits betreuten Kindern unter drei Jahren besuchen österreichweit nur 61,6 Prozent eine solche vollzeittaugliche Einrichtung. In Wien liegt dieser Anteil bei 88,5 Prozent, in Oberösterreich hingegen bei lediglich 27 Prozent.

Besonders extrem sind die regionalen Unterschiede: Laut einer Analyse des Momentum Instituts liegt der Anteil vollzeittauglich betreuter Kleinkinder unter den bereits betreuten Kindern im Bezirk Schärding bei nur 1,2 Prozent. In Linz sind es dagegen 87,1 Prozent. Die Möglichkeiten berufstätiger Eltern hängen damit erheblich vom Wohnort ab.

Ohne Betreuungsplatz trotzdem arbeiten?

Genau hier versteckt sich die rechtlich brisanteste Änderung. Der neue Gesetzesentwurf sieht die ausdrückliche Ausnahme wegen fehlender Kinderbetreuung nur noch für Kinder vor, die das zweite Lebensjahr nicht vollendet haben. Ab dem zweiten Geburtstag soll diese spezielle Ausnahme nicht mehr gelten.

In den offiziellen Erläuterungen wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass die Bundesländer deshalb für ein ausreichendes, kostengünstiges und leicht zugängliches Kinderbetreuungsangebot sorgen müssten. Das ist allerdings nicht dasselbe wie ein garantierter Betreuungsplatz für jede Familie.

Der Entwurf enthält zusätzlich eine allgemeinere Ausnahmeregelung für besonders berücksichtigungswürdige Gründe. Ob fehlende Kinderbetreuung bei einem älteren Kleinkind darunterfallen könnte, hängt von der späteren gesetzlichen Ausgestaltung und dem konkreten Einzelfall ab. Eine automatische Kürzung allein deshalb, weil kein Krippenplatz vorhanden ist, schreibt die Regierungsvorlage nicht vor. Die fehlende Betreuung wäre aber auch nicht mehr durch die bisherige ausdrückliche Altersausnahme abgesichert.

Bei Pflichtverletzungen drohen mindestens 25 Prozent weniger Geld

Die geplante Sozialhilfereform sieht außerdem strengere bundesweite Regeln für Sanktionen vor. Wer schuldhaft eine zumutbare Beschäftigung verweigert oder vorgeschriebene Maßnahmen nicht wahrnimmt, soll zunächst eine Kürzung seiner Sozialhilfe um mindestens 25 Prozent erhalten.

Bei wiederholten Pflichtverletzungen wären weitere Kürzungen möglich. Ein vollständiger Entfall setzt laut Entwurf eine wiederholte, beharrliche Verweigerung und einen vorherigen schriftlichen Hinweis voraus. Dabei muss die Absicherung bestimmter Wohn- und Unterhaltsbedürfnisse weiterhin gewährleistet bleiben. Wichtig ist deshalb die Unterscheidung zwischen einer tatsächlichen, schuldhaften Pflichtverletzung und einer Situation, in der eine Arbeitsaufnahme objektiv nicht zumutbar ist.

Sozialministerin sieht Arbeit als Weg aus der Armut

Sozialministerin Korinna Schumann verteidigt die Neuregelung mit dem Ziel, mehr Menschen aus der Sozialhilfe in Beschäftigung zu bringen. Gegenüber der Tageszeitung „Die Presse“ erklärte sie Ende Oktober, dass sich die Grenze von zwei Jahren auch an den österreichischen Karenzregelungen orientiere.

Gleichzeitig räumte sie ein, dass erfolgreiche Arbeitsmarktintegration von ausreichender Kinderbetreuung abhängt. Die Regelung soll sowohl für Mütter als auch für Väter gelten, die Betreuungspflichten übernehmen. Kritik kommt unter anderem von der Salzburger Armutskonferenz. Sie warnt, dass die neue Altersgrenze die tatsächliche Betreuungssituation vieler Familien nicht ausreichend berücksichtigt.

Wann die neuen Regeln tatsächlich gelten könnten

Noch ist die Sozialhilfereform nicht beschlossen. Die Regierungsvorlage befindet sich seit dem 18. November im parlamentarischen Verfahren. Nach einem Bundesbeschluss hätten die Länder neun Monate Zeit, ihre Sozialhilfegesetze anzupassen. Für bestehende Leistungsansprüche sind zusätzliche Übergangsregelungen vorgesehen. Eine automatische österreichweite Umstellung zum 1. Jänner 2027 ist daher nicht vorgesehen.

Die entscheidende Frage bleibt damit offen: Wenn Eltern bereits ab dem zweiten Geburtstag ihres Kindes wieder arbeiten sollen, wie wird sichergestellt, dass sie dafür auch eine geeignete Kinderbetreuung finden? Die Antwort könnte für viele Familien künftig darüber entscheiden, ob sie ihre Sozialhilfe vollständig behalten.