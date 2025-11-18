Krypto-Schock: Bitcoin stürzt 30% ab

Die Talfahrt der Kryptowährungen setzt sich fort. Nachdem Bitcoin die psychologisch wichtige Marke von 90.000 Dollar unterschritten hat, verzeichnet auch Ether, die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte digitale Währung, einen Wertverlust von 17 Prozent innerhalb einer Woche.

Der anhaltende Abwärtstrend hat Bitcoin nun unter die bedeutsame Schwelle von 90.000 Dollar gedrückt. Am Dienstag setzte sich die Verkaufswelle fort, als die Digitalwährung weitere zwei Prozent einbüßte und zeitweise auf 89.625 Dollar absackte. Damit liegt der Kurs vier Prozent unter dem Jahresendwert von 2024. Seit dem historischen Höchststand von 126.251 Dollar Anfang Oktober hat die Kryptowährung fast 30 Prozent an Wert verloren.

Zuletzt wurde Bitcoin im April unter 90.000 Dollar gehandelt, bevor der Kurs nach Donald Trumps erstem Zollplan, der die globalen Finanzmärkte erschütterte, bis auf 74.400 Dollar abstürzte.

Marktfaktoren

Die aktuelle Schwächephase wird durch mehrere Faktoren befeuert: wirtschaftliche Abkühlung, neue Unsicherheiten bezüglich der Zinsentwicklung und Bedenken wegen überhöhter Bewertungen an spekulativen Märkten. Marktteilnehmer bewerten derzeit die Chancen einer Zinssenkung durch die US-Notenbank Federal Reserve im Dezember neu. Die Aktienmärkte haben von ihren Rekordständen korrigiert, während die Risikobereitschaft der Anleger deutlich nachgelassen hat.

„Da die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed im Dezember inzwischen unter 50 Prozent liegt, setzen die Kryptomärkte ihren Abwärtstrend fort, nachdem sie das wichtige 100.000-Dollar-Niveau bei Bitcoin verloren haben”, konstatiert Shiliang Tang, Managing Partner von Monarq Asset Management.

Weitere Aussichten

Gleichzeitig deuten die Aktivitäten am Optionsmarkt auf Erwartungen weiterer Kursverluste hin: Besonders gefragt sind derzeit Absicherungen gegen Rückgänge bei den Marken von 85.000 und 80.000 Dollar. Der Bitcoin-Kurs erholte sich leicht und notierte am Dienstag um 12.05 Uhr Singapur-Zeit bei 90.391 Dollar.

Ethereum durchbrach unterdessen die 3.000-Dollar-Marke nach unten. Der Token verlor am Dienstagmorgen weitere 0,8 Prozent und fiel auf 2.982 Dollar – den niedrigsten Stand seit Mitte Juli.