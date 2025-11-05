Panik bei Bitcoin-Anlegern: 230 Milliarden Dollar verbrannt

Der Krypto-Riese wankt: Bitcoin fällt unter die 100.000-Dollar-Marke und verliert in nur einer Woche über zehn Prozent seines Wertes. Die Korrekturphase erfasst den gesamten Markt.

Der Bitcoin-Kurs geriet in der vergangenen Woche erheblich unter Druck. Die führende Kryptowährung fiel zeitweise unter die 100.000-Dollar-Marke – ein Niveau, das seit Juni 2025 nicht mehr erreicht wurde. Am Mittwochvormittag notierte Bitcoin bei etwa 101.800 Dollar, was einem Wochenverlust von über 10 Prozent entspricht. Die Marktkapitalisierung schrumpfte um 230 Milliarden auf rund 2,03 Billionen Dollar (1,767 Billionen Euro). Damit entfernt sich die digitale Währung immer weiter von ihren Anfang Oktober erreichten Rekordständen von über 126.000 Dollar.

Marktexperten sehen Anzeichen für eine vorübergehende Korrekturphase. Derzeit entwickle sich eine problematische Kombination aus gedämpften Zinserwartungen, unklaren Konjunkturdaten und einem überbewerteten Technologiesektor. In diesem Umfeld seien besonders Risikoanlagen wie Bitcoin anfällig für Kursverluste. Zusätzlich belasten erhebliche Mittelabflüsse aus den Bitcoin-Spot-ETFs den Markt.

ETF-Abflüsse belasten

Marktanalyst Timo Emden von Emden Research bezeichnet diese Anlageinstrumente als „zweischneidiges Schwert“ – während sie bei ihrer Einführung für Kurssprünge sorgten, könnten nun auch langfristig orientierte Anleger in den Risikovermeidungsmodus wechseln. Die in den ETFs geparkten Gelder von rund 60 Milliarden Dollar (52,2 Milliarden Euro) stellen einen bedeutenden Faktor dar. Allein in den vergangenen fünf Handelstagen wurden laut Daten des britischen Vermögensverwalters Farside etwa 2 Milliarden Dollar abgezogen.

Altcoins unter Druck

Noch stärker trifft es Anleger mit Investments in andere Kryptowährungen. Ether, die zweitgrößte digitale Währung, verzeichnet ein Wochenminus von 18,3 Prozent und wird bei 3.303 Dollar (2.874 Euro) gehandelt – vor einer Woche lag der Kurs noch über 4.000 Dollar. Der Gesamtwert aller rund 19.000 auf dem Portal CoinGecko erfassten Kryptowährungen belief sich am Mittwoch auf mehr als 3,46 Billionen Dollar. Innerhalb einer Woche schmolz die Marktkapitalisierung damit um über 500 Milliarden Dollar.

Aufgrund der überproportionalen Verluste bei Altcoins stieg der Bitcoin-Anteil am Gesamtmarkt auf knapp 60 Prozent.