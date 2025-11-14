Krypto-Absturz: Bitcoin verliert 22.000 Euro seit Rekordstand

Die digitale Leitwährung erlebt turbulente Zeiten: Nach dem Rekordstand von über 105.000 Euro im Jänner 2025 befindet sich Bitcoin nun im Abwärtstrend.

Der aktuelle Bitcoin-Kurs liegt am 14.11.2025 bei 83.253,98 Euro und verzeichnet damit einen Rückgang von 7,31 Prozent gegenüber dem Vortag, als der Wert noch bei 89.341,11 Euro stand. Die 2008 von Satoshi Nakamoto ins Leben gerufene Digitalwährung basiert auf einer dezentralen Blockchain-Technologie, die sämtliche Transaktionen dokumentiert. Mit ihrer marktführenden Position und der höchsten Kapitalisierung unter allen Kryptowährungen entwickelt sich Bitcoin zunehmend zu einer ernstzunehmenden Bargeld-Alternative, die bereits in verschiedenen Restaurants und Online-Shops als Zahlungsmittel akzeptiert wird.

Anleger sollten jedoch die ausgeprägte Kursvolatilität berücksichtigen, die erhebliche Auswirkungen auf Gewinn- und Verlustpotenziale haben kann. Der Handel mit Bitcoin und weiteren digitalen Währungen lässt sich über die BISON App unkompliziert abwickeln.

Nach der Konzeption durch den pseudonymen Entwickler Satoshi Nakamoto im Jahr 2008 wurde Bitcoin 2009 erstmals öffentlich zugänglich gemacht. Neue Einheiten der Kryptowährung entstehen durch den Mining-Prozess (Schürfung neuer Coins), während alle Transaktionen in der global verteilten, dezentralen Blockchain nahezu manipulationssicher gespeichert werden. An Handelsplätzen wird Bitcoin unter dem Kürzel BTC geführt, wobei der erste Wechselkurs bei lediglich 0,08 US-Cent lag.

Ein Inflationsschutz ist durch die etwa alle vier Jahre stattfindende Halbierung der Neuemissionen eingebaut. Zur Aufbewahrung dienen verschiedene Wallet-Typen (digitale Geldbörsen) wie Software- oder Hardware-Lösungen, wobei BISON-Nutzer von einer integrierten Verwahrungslösung profitieren. Die maximale Umlaufmenge ist auf 21 Millionen Bitcoin-Einheiten begrenzt und wird nach aktuellen Berechnungen etwa im Jahr 2140 erreicht sein.

Marktmechanismen und Preisbildung

Der Bitcoin-Kurs folgt keiner klassischen Berechnungsmethode, sondern wird ausschließlich durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage bestimmt. Übersteigt die Nachfrage das verfügbare Angebot, steigen die Börsenpreise – bei umgekehrten Verhältnissen sinken sie entsprechend. Auf den Handelsplattformen treffen diese Marktmechanismen direkt aufeinander.

Da sich die Angebots- und Nachfragesituation kontinuierlich verändert und das Handelsvolumen im Vergleich zu etablierten Anlageklassen wie Aktien oder Gold noch relativ gering ausfällt, unterliegt der Bitcoin-Kurs erheblichen Schwankungen.

Die Kryptowährung wird simultan an zahlreichen Börsen und Handelsplätzen in Sekundenschnelle gehandelt, weshalb kein einheitlicher Bitcoin-Kurs existiert – der Wert kann zwischen verschiedenen Plattformen durchaus variieren. BISON, ein Angebot der Börse Stuttgart, ermittelt seine An- und Verkaufspreise auf Basis von Referenzwerten anderer Krypto-Börsen und Handelsplattformen, was den Nutzern stets marktgerechte Konditionen gewährleistet.

Verschiedene Faktoren und Ereignisse beeinflussen die Kursentwicklung an den Kryptobörsen maßgeblich. Ein zentrales Element ist das etwa alle vier Jahre stattfindende Bitcoin-Halving (Halbierung der Mining-Belohnung), bei dem die Belohnung für Miner, die Transaktionen in der Blockchain bestätigen, um 50 Prozent reduziert wird. Diese Verknappung des Angebots schützt Bitcoin vor inflationärer Entwertung.

Experten betrachten die Kryptowährung sogar als deflationäres Gut, da fortlaufend Coins unwiederbringlich verloren gehen. Theoretisch führt die Halbierung der Neuemissionen langfristig zu einem geringeren Angebot, was bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage Preisanstiege begünstigt.

Politische und wirtschaftliche Entscheidungen zählen zu weiteren wesentlichen Einflussfaktoren auf den Bitcoin-Kurs. Restriktive Maßnahmen oder Verbote in bedeutenden Wirtschaftsräumen wie den USA oder China können panikartige Verkaufswellen auslösen und zu rapiden Kurseinbrüchen führen. Andererseits können eine zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz sowie das Engagement bekannter Unternehmen oder Persönlichkeiten im Bitcoin-Handel sowohl kurzfristig als auch nachhaltig positive Kursimpulse setzen.

Historische Kursentwicklung

Seit seiner Entstehung Anfang 2009 hat Bitcoin eine bemerkenswerte Wertentwicklung durchlaufen. Der erste dokumentierte Wechselkurs im Jahr 2010 lag bei nur 0,08 US-Cent. Mit steigender Bekanntheit verzeichnete die Kryptowährung rasche Kurszuwächse – bis auf nahezu 20.000 US-Dollar Ende 2017 und später sogar über 60.000 US-Dollar im Jahr 2021.

Im Verlauf des Jahres 2023 bewegte sich der Kurs überwiegend zwischen 20.000 und 30.000 US-Dollar. Ende 2023 begann eine neue Aufwärtsbewegung, die sich Anfang 2024 fortsetzte. Nach einer Korrektur auf 24.000 Euro im September 2023 kletterte der Kurs bis zum 6. Dezember auf fast 41.000 Euro und stabilisierte sich zum Jahreswechsel bei etwa 38.000 Euro.

Mit Beginn des Jahres 2024 und der Erwartung eines Bitcoin-ETF (börsengehandelter Fonds) in den USA stieg der Kurs erneut auf 41.000 Euro. Am 13. März 2024 erreichte Bitcoin mit 67.289 Euro ein damaliges Rekordhoch. Entgegen den Hoffnungen vieler Anleger auf weitere Kurssteigerungen nach dem vierten Bitcoin-Halving am 20. April 2024 fiel der Wert auf unter 53.000 Euro und markierte am 7. September 2024 seinen Tiefpunkt.

Dies leitete jedoch eine Kursrally ein, die am 20. Jänner 2025 zum neuen Allzeithoch von 105.495,00 Euro führte. Nach diesem Rekordstand entwickelte sich der Kurs rückläufig und erreichte am 9. April 2025 wieder ein Niveau von etwa 68.000 Euro.

Nach dem Annähern an die 20.000-Dollar-Marke im Dezember 2017 folgte eine deutliche Kurskorrektur. Innerhalb eines Jahres sank der Preis auf unter 4.000 Dollar, bevor 2019 wieder eine Erholungsphase einsetzte. Die anhaltende Volatilität zeigte sich besonders deutlich während der Corona-Krise. Parallel zu den Aktienmärkten verzeichnete auch Bitcoin im März 2020 massive Kursverluste.

Binnen nur zwei Tagen halbierte sich der Wert von rund 8.000 auf zeitweise 4.100 US-Dollar. Anschließend folgte jedoch eine beeindruckende Erholung – bereits Ende April 2020 wurde das Vor-Krisen-Niveau von etwa 8.000 US-Dollar wieder erreicht, kurz darauf überschritt Bitcoin erneut die 10.000-Dollar-Marke.

Das Jahr 2021 entwickelte sich zu einem Meilenstein in der Geschichte von Bitcoin und Kryptowährungen insgesamt. Bereits am zweiten Jänner erreichte der Kurs 30.000 US-Dollar, wenige Tage später überschritt er die 40.000-Dollar-Schwelle. Eine besondere Dynamik entfaltete sich durch den Einfluss des Unternehmers Elon Musk.

Am 18. Februar 2021 gab Tesla bekannt, 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin investiert zu haben und künftig die Kryptowährung als Zahlungsmittel für Fahrzeuge und andere Produkte zu akzeptieren. Diese Ankündigung beflügelte die Fantasie vieler Anleger, die darauf spekulierten, dass nach diesem prominenten Vorbild weitere Unternehmen in Bitcoin investieren würden.

In den folgenden Wochen stieg der Bitcoin-Kurs auf über 60.000 US-Dollar, bevor Elon Musk durch einen Tweet eine vorläufige Trendwende einleitete. Der Tesla-Chef verkündete, dass sein Unternehmen die Kryptowährung aufgrund des hohen Energieverbrauchs beim Mining vorerst nicht mehr akzeptieren werde.

Zusätzlich belasteten Ankündigungen chinesischer Behörden zu strengeren Regulierungen den Kurs: Bis Mitte 2021 entfernte sich Bitcoin deutlich von seinen Höchstständen. Dennoch erholte sich der Wert wieder und erreichte am 12. November 2021 ein Allzeithoch von 64.400 US-Dollar. In den darauffolgenden Monaten verlor Bitcoin erheblich an Wert – ein Jahr später, im November 2022, lag der Kurs bei unter 17.000 US-Dollar.

Anfang 2023 setzte eine leichte Erholung ein. Im April 2023 wurde die 30.000-Dollar-Marke durchbrochen. Im Juni 2023 pendelte der Wert zwischen 26.000 und 28.000 US-Dollar, bei einer Marktkapitalisierung von nahezu 500 Milliarden US-Dollar. Ende 2023 begann eine neue Kursrally, die sich Anfang 2024 fortsetzte.

Nach einer Korrektur auf 24.000 US-Dollar im September 2023 kletterte der Kurs bis zum 6. Dezember auf fast 43.000 US-Dollar und stabilisierte sich zum Jahreswechsel bei 38.000 Euro. Mit Beginn des Jahres 2024 und der Erwartung eines Bitcoin-ETF in den USA erreichte der Kurs ein neues Allzeithoch von 73.000 US-Dollar.

Das im April folgende Bitcoin-Halving führte nicht unmittelbar zu dem erhofften Kursfeuerwerk.