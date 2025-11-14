Gebäude stürzt auf Straße – Suche nach Verschütteten läuft

Mit lautem Getöse stürzte ein Gebäude samt Stahlgerüst in Wien-Döbling ein. Der Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften endete mit einer erleichternden Nachricht.

Ein gewaltiger Knall erschütterte am Donnerstagabend die Bellevuestraße in Wien-Döbling. Anwohner wurden Zeugen, wie ein im Umbau befindliches Gebäude samt seiner Stahlkonstruktion kollabierte. Nach dem alarmierenden Geräusch griffen Anrainer sofort zum Telefon und setzten einen Notruf ab.

In kürzester Zeit trafen Einsatzkräfte am Unglücksort ein. Die Berufsfeuerwehr Wien rückte gemeinsam mit Einheiten des Wiener Landesfeuerwehrverbandes an, unterstützt von Polizei und mehreren Teams der Berufsrettung Wien. Unmittelbar nach ihrem Eintreffen begannen die Feuerwehrleute mit einer gründlichen Inspektion des Baustellenbereichs. Trotz des eindrucksvollen Schadensbildes konnten die Einsatzkräfte rasch Entwarnung geben – weitere Einstürze waren nicht zu befürchten.

Gebäude kippte um

Was war passiert? Ein leerstehendes Gebäude, das sich gerade in Renovierungsarbeiten befand, war zusammen mit seinem massiven Stahlgerüst hangabwärts in Richtung der Straße umgekippt. Obwohl das Haus unbewohnt war, wirkte die Situation zunächst bedrohlich. Da anfänglich nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich Personen auf dem Baugelände aufgehalten hatten, untersuchten die Einsatzkräfte den entstandenen Schuttberg akribisch.

Feuerwehrkräfte inspizierten auch die benachbarten Gebäude und suchten nach Anzeichen für mögliche Verschüttete. Zur Unterstützung wurden Spezialeinheiten angefordert: Höhenretter, ein Drohnenteam, die Rettungshundestaffel der Feuerwehr sowie die Schallortungsgruppe des Katastrophenhilfsdienstes.

Intensive Suche

Die beiden eingesetzten Suchhunde durchkämmten das eingestürzte Material intensiv, fanden jedoch keine Hinweise auf verschüttete Menschen. Die Aufnahmen der Drohne bestätigten dieses Ergebnis. Obwohl die Berufsrettung Wien mit mehreren Einheiten, darunter auch die Sonder-Einsatz-Gruppe, vor Ort war, gab es glücklicherweise weder Verletzte noch Vermisste zu beklagen.

Während des Einsatzes konnte die Polizei Kontakt zu Vertretern der verantwortlichen Baufirma herstellen. Diese befanden sich zum Zeitpunkt des Einsturzes nicht an der Baustelle. Die genauen Umstände, die zum plötzlichen Nachgeben der Stahlkonstruktion und dem Einsturz der Gebäudeteile führten, werden nun untersucht.

Auch Fragen zu strukturellen Problemen und möglichen Baumängeln stehen im Fokus der laufenden Ermittlungen.