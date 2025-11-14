Diese sieben Christkindlmärkte öffnen heute in Wien!

Wien leuchtet festlich auf: Über 900 Stände verteilen sich auf zahlreiche Weihnachtsmärkte, die jetzt nach und nach ihre Tore öffnen – von Klassikern bis zu Geheimtipps.

Die Weihnachtszeit in Wien präsentiert sich mit einer beeindruckenden Vielfalt an Märkten, die für jeden Geschmack etwas bieten. Wer sich durch das Angebot der größeren Märkte bewegt, findet eine beachtliche Auswahl: Insgesamt 911 Stände laden zum Verweilen ein – darunter 180 gastronomische Angebote und mehr als 731 Handelsstände mit Kunsthandwerk, Dekorationsartikeln, Schmuck und Textilien.

⇢ Wiener Christkindlmärkte: 911 Stände unter polizeilicher Beobachtung



Während die Weihnachtsmärkte am Stephansplatz und beim Schloss Schönbrunn bereits seit einer Woche ihre Pforten geöffnet haben, starten heute weitere Standorte in die festliche Saison. Ab sofort können Besucher auf der Freyung, im Alten AKH (Campus Uni Wien), Am Hof, vor dem Schloss Belvedere, am Rathausplatz, am Spittelberg sowie beim Meidlinger Platzl in weihnachtliche Atmosphäre eintauchen und Punsch, Maroni und festliches Ambiente genießen. Der Weihnachtsmarkt bei der Karlskirche folgt etwas später – er öffnet erst am 21. November seine Stände.

Besondere Highlights

Nur für kurze Zeit präsent zeigt sich der X-mas Markt in der Marx-Halle, der ausschließlich am 6. und 7. Dezember Besucher empfängt. Wer kleinere Märkte bevorzugt, kann seit Donnerstag den Weihnachtsmarkt auf der Dachterrasse des Ikea-Standorts am Westbahnhof besuchen, wo neben Punsch auch typisch schwedische Spezialitäten angeboten werden. Ebenfalls seit gestern zugänglich und stets einen Ausflug wert sind die Blumengärten Hirschstetten, deren Adventmarkt mit festlich geschmückten Gartenanlagen besondere Akzente setzt.

⇢ Hier trinkt Wien morgen günstigen Punsch



Thematische Märkte

Eine Besonderheit stellt der mittelalterliche Adventmarkt im Simmeringer Schloss Neugebäude dar, der an zwei Wochenenden – vom 27. bis 30. November sowie vom 4. bis 8. Dezember – stattfindet. Dasselbe Gelände verwandelt sich vom 12. bis 14. Dezember in einen Treffpunkt für Hundefreunde beim sogenannten Hundeadvent.