Hier trinkt Wien morgen günstigen Punsch

Am 13. November öffnen die “Winterstories” am Wiener Schwarzenbergplatz ihre Pforten mit einem besonderen Angebot: Ab 15 Uhr können Besucher Punsch für lediglich zwei Euro genießen.

Die Veranstaltung präsentiert sich unter dem Motto “No procedure like every year!” als bewusste Alternative zu klassischen Weihnachtsmärkten. Bis 18 Uhr haben Gäste die Möglichkeit, verschiedene Punschkreationen zu verkosten, während Musik der 70er bis 90er Jahre für Stimmung sorgt und kulinarische Köstlichkeiten angeboten werden.

Besonders attraktiv ist die wochentags stattfindende Punsch-Happy-Hour zwischen 14 und 17 Uhr. In dieser Zeit können Besucher ohne Eintrittsgeld in entspannter Umgebung Speisen und Getränke genießen. Die “Winterstories” empfangen ihre Gäste täglich von 11 bis 22 Uhr mit einem vielseitigen Programm: Von Disco-Klängen über DJ-Sets bis hin zu regelmäßigen Live-Auftritten wird für festliche Atmosphäre gesorgt.

Kulinarische Vielfalt

Das kulinarische Angebot umfasst zehn Food-Pavillons und Food Trucks mit internationalen Spezialitäten von Wien über Mexiko bis Indien. Zur Weihnachtszeit werden zudem Punsch und heiße Cocktailvariationen serviert.

Die Veranstaltung schafft eine lockere und unterhaltsame Atmosphäre – ideal für gemeinsame Stunden mit Freunden oder Arbeitskollegen.