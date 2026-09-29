Wiener Linien streichen Seniorenticket: Statt 1,50 nun 3,20 Euro

Eine Fahrt, doppelter Preis: Wiens Senioren spüren die neue Tarifpolitik der Wiener Linien direkt im Geldbeutel.

Seit Jahresbeginn gilt bei den Wiener Linien eine neue Tarifstruktur: Der vergünstigte Senioreneinzelschein wurde ersatzlos gestrichen. Wer als ältere Person künftig eine Einzelfahrt nutzen möchte, zahlt dafür 3,20 Euro – zuvor waren es 1,50 Euro. Zwischen 2022 und 2025 wurden rund 12,8 Millionen dieser Tickets verkauft.

Günstige Jahreskarte

Als Alternative setzt das Verkehrsunternehmen auf eine vergünstigte Jahreskarte für Seniorinnen und Senioren. Diese ist im Online-Vertrieb um 294 Euro erhältlich, als Plastikkarte schlägt sie mit 300 Euro zu Buche. Mehr als 150.000 Wiener Senioren greifen dem Unternehmen zufolge bereits auf dieses Angebot zurück. Zudem verweisen die Wiener Linien darauf, dass 41 Prozent der über App und Internet verkauften Senioreneinzeltickets von Personen erworben wurden, die ihren Wohnsitz nicht in Wien haben.

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ÖVP-Kritik

ÖVP-Seniorensprecherin Ingrid Korosec lässt die Argumentation des Unternehmens nicht gelten. Sie hält fest: „Der Preis einer Einzelfahrt hat sich für Senioren mehr als verdoppelt.“ Die Wiener Linien wiederum betonen, dass die Streichung des Einzelscheins auch Mehrkosten verhindert habe, die bei einer Gleichstellung mit anderen Fahrgastgruppen entstanden wären. Für Seniorinnen und Senioren mit geringem Einkommen verweist das Unternehmen auf eine bestehende Fördermöglichkeit: „Menschen mit geringem Einkommen können auch weiterhin den Mobilpass der Stadt Wien beantragen.“