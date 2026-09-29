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Saisonabschluss

Wien steht für das letzte Tichy-Eis Schlange

Wien steht für das letzte Tichy-Eis Schlange
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Eisboxen, lange Schlangen, letzte Kugeln: Wien verabschiedet sich auf seine ganz eigene Art vom Sommer.

Der Eissalon Tichy in Wien-Favoriten verabschiedet sich in die Winterpause – und die treue Stammkundschaft lässt es sich nicht nehmen, noch einmal in Scharen vorbeizukommen. Bereits fünf Minuten vor der Öffnung stehen die ersten Wartenden Schlange, um sich die letzten Kugeln der Saison zu sichern.

Tichys Winterpause

Für viele Wienerinnen und Wiener ist das Tichy-Eis weit mehr als ein sommerlicher Genuss – es ist ein fester Bestandteil der warmen Jahreszeit. Zum Saisonabschluss nutzen zahlreiche Eisliebhaber die Gelegenheit für einen letzten Besuch. Besonders auffällig: Manche erscheinen mit Eisboxen, um sich gleich einen Vorrat für die Wintermonate anzulegen.

Das Phänomen des Eis-Hamsterns macht deutlich, wie tief Genuss und Tradition in der Wiener Alltagskultur verwurzelt sind.

Die anhaltend hohe Nachfrage kurz vor der Schließung zeigt, dass viele auch in der kalten Jahreszeit nicht auf das gewohnte Stück Sommer verzichten wollen.

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KO KOSMO-Redaktion
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