Trotz Krieg geblieben – Putin stellt Metro unter staatliche Verwaltung

Präsident Wladimir Putin hat die Vermögenswerte des deutschen Handelskonzerns Metro in Russland unter staatliche Verwaltung gestellt – ohne jegliche Begründung für diesen Schritt.

Das entsprechende Präsidialdekret wurde am Montag veröffentlicht und fällt in eine Phase, in der sich die Beziehungen zwischen Moskau und Berlin infolge des Ukraine-Kriegs zunehmend verschlechtern. Metro unterhält nach wie vor 91 Märkte in Russland und hatte sich nach dem russischen Angriff auf die Ukraine bewusst dazu entschieden, im Land zu verbleiben. Der Konzern verwies dabei wiederholt auf seine Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und Kunden.

Das Russland-Geschäft von Metro erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von 2,6 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 135 Millionen Euro. Die nun unter staatliche Verwaltung gestellten Vermögenswerte bilden damit einen erheblichen Teil der Konzernaktivitäten.

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Russlands Präzedenzfälle

Russland hat vergleichbare Maßnahmen bereits bei Vermögenswerten anderer internationaler Unternehmen wie Nestlé und Auchan umgesetzt und solche Schritte mit feindseligen Handlungen sogenannter „unfreundlicher“ Staaten begründet. Ungeachtet des politischen Drucks setzt die russische Metro-Tochtergesellschaft ihren Betrieb vorerst regulär fort. Die METRO AG erklärte, dass sie infolge der Maßnahme keine operative Kontrolle mehr über ihre russische Tochtergesellschaft habe; die weiteren Auswirkungen des Dekrets würden geprüft. Russlands Außenminister Sergej Lawrow traf sich zuletzt in New York mit seinem deutschen Amtskollegen Johann Wadephul – ohne dass die Gespräche zu nennenswerten Ergebnissen geführt hätten.

Diplomatische Verwerfungen

Die diplomatischen Verwerfungen zwischen beiden Ländern haben sich zuletzt weiter zugespitzt: Deutschland wirft Russland einen versuchten Drohnenangriff auf den Flughafen Leipzig/Halle vor. Als Konsequenz schloss Berlin ein russisches Konsulat sowie ein Kulturzentrum in der Bundeshauptstadt.

Moskau weist die Vorwürfe hingegen zurück.