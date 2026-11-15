Matura-Reform: Schon unerlaubte Hilfsmittel in Griffweite sollen die Prüfung beenden

Österreichs Matura steht vor weiteren Veränderungen. Künftig soll das Bildungsministerium zentral entscheiden, welche Hilfsmittel bei den Abschlussprüfungen erlaubt sind. Gleichzeitig werden Prüfungstermine flexibler und eine wichtige Wahlmöglichkeit für Gymnasiasten dauerhaft verlängert. Besonders brisant: Schon das griffbereite Mitführen unerlaubter Hilfsmittel könnte schwerwiegende Folgen haben.

Am 18. November 2026 soll der Nationalrat über Änderungen des Schulunterrichtsgesetzes entscheiden. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will damit die Organisation der Matura vereinfachen und gleichzeitig für mehr Chancengleichheit sorgen. Die geplante Reform betrifft sowohl allgemeinbildende höhere Schulen (AHS) als auch berufsbildende höhere Schulen (BHS). Einige Neuerungen sollen bereits beim Haupttermin 2027 gelten, andere erst im Schuljahr 2027/28.

Ministerium entscheidet künftig über erlaubte Hilfsmittel

Eine der wichtigsten Änderungen betrifft die Verwendung von Hilfsmitteln bei der Matura. Bei gewöhnlichen Schularbeiten und schriftlichen Prüfungen sollen die Schulen weiterhin selbst bestimmen können, welche Hilfsmittel verwendet werden dürfen. Bei Abschlussprüfungen soll diese Entscheidung künftig jedoch zentral beim Bildungsministerium liegen.

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Der Bildungsminister soll per Verordnung festlegen, welche Hilfsmittel bei der Matura zugelassen sind.

Damit möchte die Regierung verhindern, dass unterschiedliche Regeln die Vergleichbarkeit von Prüfungsleistungen beeinträchtigen. Die Schüler müssen rechtzeitig erfahren, welche Hilfsmittel erlaubt sind, damit sie sich ausreichend auf deren Verwendung vorbereiten können.

Schon das Mitführen könnte zum Problem werden

Besonders weitreichend ist eine geplante Verschärfung beim Umgang mit unerlaubten Hilfsmitteln. Künftig soll es nicht mehr entscheidend sein, ob ein unerlaubtes Hilfsmittel tatsächlich verwendet wurde. Bereits wenn ein Schüler einen entsprechenden Gegenstand einsatzbereit bei sich trägt, soll die Leistungsfeststellung unverzüglich beendet und eine allfällige Leistung nicht beurteilt werden.

Das könnte beispielsweise bei technischen Geräten relevant werden, die während einer Prüfung unerlaubt zur Informationsbeschaffung eingesetzt werden könnten. Die Regelung soll verhindern, dass unerlaubte Hilfsmittel erst dann Konsequenzen haben, wenn ihre tatsächliche Verwendung nachgewiesen werden kann.

Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz?

Die geplante Änderung wirft eine besonders aktuelle Frage auf: Wie sollen Schulen künftig mit künstlicher Intelligenz umgehen? Programme wie ChatGPT können bereits heute Texte formulieren, mathematische Aufgaben bearbeiten und komplexe Fragen beantworten.

Gleichzeitig werden Smartphones, Smartwatches und andere digitale Geräte immer leistungsfähiger. Die geplante Zentralisierung könnte deshalb auch für den Umgang mit KI-gestützten Anwendungen bei Abschlussprüfungen relevant werden.

Eine generelle Zulassung oder ein neues ausdrückliches Verbot von KI bei der Matura ergibt sich aus der Gesetzesvorlage allerdings nicht.

Welche technischen Hilfsmittel künftig tatsächlich verwendet werden dürfen, muss erst durch die entsprechenden Vorgaben konkretisiert werden.

Abschließende Arbeit bleibt freiwillig

Eine weitere Änderung betrifft die sogenannte abschließende Arbeit an Gymnasien. Die frühere vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) wurde bereits durch die abschließende Arbeit (ABA) ersetzt.

Derzeit können Schüler entscheiden, ob sie eine solche Arbeit verfassen oder stattdessen eine zusätzliche schriftliche beziehungsweise mündliche Prüfung ablegen möchten. Diese Wahlmöglichkeit war ursprünglich nur als Übergangsregelung bis einschließlich des Schuljahres 2028/29 vorgesehen.

Nun soll sie dauerhaft bestehen bleiben.

Die Grünen kritisierten diese Entscheidung im Bildungsausschuss und forderten eine verpflichtende abschließende Arbeit. Ihr entsprechender Abänderungsantrag fand jedoch keine Mehrheit. Für Schüler an berufsbildenden höheren Schulen gelten hinsichtlich der Diplomarbeit andere Bestimmungen.

Auch die mündliche Matura wird anspruchsvoller

Eine weitere bereits beschlossene Änderung betrifft die Beurteilung mündlicher Prüfungen. Durch eine gesonderte Verordnung wurde wieder eine erforderliche Mindestleistung bei der mündlichen Matura eingeführt. Künftig müssen Schüler mindestens 30 Prozent der möglichen Prüfungsleistung erbringen. Eine gute Jahresnote allein kann eine unzureichende Prüfungsleistung somit nicht mehr ausgleichen.

Gleichzeitig sollen Schulen organisatorisch entlastet werden. Geplant sind unter anderem parallele Prüfungskommissionen und flexiblere Prüfungstermine. Dadurch sollen große Schulen ihre Abschlussprüfungen einfacher organisieren können. Diese Änderungen sollen bereits beim Haupttermin 2027 zur Anwendung kommen.

Was sich ab 2027 tatsächlich verändert

Die Reform verfolgt zwei unterschiedliche Ziele: mehr organisatorische Freiheit für Schulen und einheitlichere Regeln für Schüler. Während Schulen künftig flexibler arbeiten können sollen, werden die Vorgaben für zulässige Hilfsmittel bei der Matura stärker zentralisiert.

Die Änderungen bei Prüfungskommissionen sind für 2027 vorgesehen, die neuen allgemeinen Hilfsmittelregeln hingegen grundsätzlich erst für das Schuljahr 2027/28.

Damit zeichnet sich eine neue Entwicklung im österreichischen Schulsystem ab: Schulen erhalten mehr Freiheit bei der Organisation, während der Staat stärker festlegt, unter welchen Bedingungen Prüfungsleistungen erbracht werden dürfen.