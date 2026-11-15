VW, Skoda, Audi, Seat: Millionen-Rückruf wegen Schraube

Eine einzige Schraube schickt Millionen Autos zurück in die Werkstatt. Vier Marken eines Konzerns müssen nun beim Lenkgetriebe nachbessern.

Weltweit holen Volkswagen, Audi, Škoda und Seat insgesamt 4.640.855 Fahrzeuge in die Werkstätten. Auslöser ist eine Schraubverbindung am Lenkgetriebe, die korrodieren kann. Dadurch kann die Schraube geschwächt werden und brechen, was zum Ausfall der Lenkung führen kann. Vertragswerkstätten ersetzen das Bauteil gratis.

Betroffene Modelle

Der Rückruf erfasst Modelle aus unterschiedlichen Bauzeiträumen. Bei Volkswagen sind es Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran und Caddy, die zwischen 09/2013 und 07/2024 gefertigt wurden. Beim Audi Q3 reicht der Zeitraum von 10/2017 bis 05/2024.

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Von Škoda sind Kodiaq, Karoq, Octavia und Superb aus den Jahren 11/2015 bis 08/2026 betroffen, von Seat die Baureihen Ateca und Tarraco aus 04/2016 bis 09/2024. Weltweit entfallen rund 2,16 Millionen Fahrzeuge auf Volkswagen und 1,72 Millionen auf Škoda. Bei Audi sind es knapp 697.000, bei Seat rund 66.000.

In Deutschland sind 1.468.311 Fahrzeuge erfasst. Die Hersteller wechseln die Schraube unabhängig davon, ob Schäden sichtbar sind. Die neue, korrosionsbeständigere Ausführung ist allerdings noch nicht überall zu haben. Ihre Produktion läuft, die Auslieferung erfolgt schrittweise.

Ursache des Rückrufs ist eine Schraubverbindung am Lenkgetriebe, die durch Korrosion an Festigkeit verlieren kann. Bricht sie, steigt wegen möglicher Probleme bei der Lenkung das Unfallrisiko.

Der Tausch in der Werkstatt kostet nichts und wird auch bei Fahrzeugen ohne erkennbare Vorschäden durchgeführt. Wegen der Lieferengpässe wird mancherorts zunächst eine Schraube der bisherigen Bauart eingesetzt. Sobald die verbesserte Variante vorliegt, kann ein zweiter Termin nötig werden.

Hinweise für Halter

Wer ein ungewöhnliches Lenkverhalten bemerkt, sollte das Auto stehen lassen und umgehend fachgerecht überprüfen lassen. Auch ohne Auffälligkeiten empfiehlt es sich, den Rückruf bald mit einer autorisierten Vertragswerkstatt zu besprechen. Für die Terminvereinbarung wird die Fahrzeugidentifikationsnummer benötigt. Schon vorab lässt sich mit der Werkstatt klären, welche Schraube gerade verfügbar ist und ob ein zweiter Termin einzuplanen ist. Der Austausch im Zuge des Rückrufs ist kostenlos.

Ob ein bestimmtes Fahrzeug betroffen ist, wird anhand der FIN geprüft, die in den Fahrzeugpapieren steht. Offene Rückrufe können von einer autorisierten Vertragswerkstatt oder der jeweiligen Markenvertretung zugeordnet werden. Die Rückrufcodes lauten bei VW 48VS und KBA (deutsche Kraftfahrtbehörde) 17016R, bei Audi 48LG und KBA 17014R, bei Škoda 48LS und KBA 17091R sowie bei Seat 48T7 und KBA 17017R. Die angeführten KBA-Nummern stammen aus den deutschen Rückrufmeldungen.

In Österreich ist für die Prüfung die zuständige Markenvertretung oder eine autorisierte Vertragswerkstatt die richtige Anlaufstelle.