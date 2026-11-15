Firmenpleiten steigen: Österreichs Schutzfonds für Arbeitnehmer droht Millionenloch

Immer mehr Unternehmen geraten in finanzielle Schwierigkeiten, Tausende Beschäftigte müssen um ihre Gehälter bangen. Ausgerechnet jener Fonds, der Arbeitnehmer bei einer Firmenpleite schützen soll, steckt nun selbst in finanziellen Problemen. Für 2027 droht eine Finanzierungslücke von fast 155 Millionen Euro.

Österreich steht vor einem ungewöhnlichen Problem: Während die Zahl der Unternehmensinsolvenzen zuletzt wieder gestiegen ist, schwinden die finanziellen Reserven des Insolvenz-Entgelt-Fonds (IEF). Dieser soll sicherstellen, dass Beschäftigte bei einer Firmenpleite ihre offenen Gehälter und andere gesetzlich gesicherte Ansprüche erhalten. Doch ein aktueller Rechnungshofbericht zeigt, dass die Finanzierung des Systems zunehmend unter Druck gerät. Am 18. November 2026 beschäftigt sich nun auch der Nationalrat mit der Situation.

1.686 Firmenpleiten in nur drei Monaten

Die jüngsten Zahlen von Statistik Austria zeigen, wie angespannt die wirtschaftliche Situation bleibt. Im dritten Quartal 2026 wurden österreichweit 1.686 Unternehmensinsolvenzen registriert. Das entspricht einem Anstieg von 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

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Besonders betroffen waren der Dienstleistungsbereich mit 491 Fällen, der Handel mit 280 Insolvenzen und die Bauwirtschaft mit 259 Fällen. Auch in der Gastronomie und Beherbergung mussten zahlreiche Unternehmen aufgeben. Insgesamt wurden von Jänner bis September 5.092 Insolvenzen gezählt. Damit lag die Gesamtzahl allerdings noch um 0,6 Prozent unter dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Hinter den Statistiken stehen nicht nur Unternehmen, sondern häufig Beschäftigte, die plötzlich ohne regelmäßiges Einkommen dastehen.

Der Schutzfonds hat seine Reserven fast aufgebraucht

Hier beginnt die eigentliche Geschichte. Der Insolvenz-Entgelt-Fonds wurde 1978 eingerichtet, um Arbeitnehmer vor den finanziellen Folgen einer Firmenpleite zu schützen. Finanziert wird er hauptsächlich durch Beiträge der Arbeitgeber.

Jahrelang funktionierte das System mit erheblichen Überschüssen. Bis 2019 wuchsen die Eigenmittel auf 910,6 Millionen Euro. Doch anschließend wurden die Beiträge mehrfach reduziert. Im Jahr 2022 sank der Beitragssatz schließlich auf 0,1 Prozent der Beitragsgrundlage.

Gleichzeitig nahmen die Auszahlungen zu. Allein 2024 zahlte der Fonds 270,3 Millionen Euro an betroffene Arbeitnehmer aus. Im Jahr 2025 waren es bereits mehr als 300 Millionen Euro. Besonders die Großinsolvenzen von KTM und Kika/Leiner trugen zur hohen Belastung bei.

Für 2027 fehlen möglicherweise 155 Millionen Euro

Die finanzielle Entwicklung hat inzwischen eine kritische Dimension erreicht. Nach Berechnungen des Arbeitsministeriums könnte der Insolvenz-Entgelt-Fonds im kommenden Jahr eine Finanzierungslücke von 154,9 Millionen Euro aufweisen. Der Rechnungshof hält deshalb eine Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge 2027 beziehungsweise 2028 für notwendig.

Sozialministerin Korinna Schumann verwies bereits im Oktober darauf, dass sie bei einer entsprechenden Unterdeckung gesetzlich verpflichtet sei, Maßnahmen zur Finanzierung zu setzen. Politisch ist die Angelegenheit allerdings umstritten. Während eine Beitragserhöhung zusätzliche Einnahmen bringen würde, warnen ÖVP und NEOS vor höheren Lohnnebenkosten für Unternehmen.

Die paradoxe Situation: Ausgerechnet in wirtschaftlich schwierigen Zeiten könnte das Schutzsystem zusätzliche Beiträge von jenen Unternehmen benötigen, die selbst unter finanziellem Druck stehen.

Rechnungshof entdeckt noch ein weiteres Problem

Neben der Finanzierung kritisiert der Rechnungshof auch Schwächen bei der Kontrolle von Ansprüchen. So verfügte die zuständige IEF-Service GmbH zum Prüfungszeitpunkt über keinen direkten Zugang zu den Lohnverrechnungs- und Buchhaltungsdaten insolventer Unternehmen. Besonders Überstunden und Zeitguthaben könnten dadurch schwer überprüfbar sein.

Der Rechnungshof sieht zudem das Risiko, dass finanziell angeschlagene Unternehmen ausstehende Gehaltszahlungen hinauszögern, weil die betroffenen Arbeitnehmer später ohnehin durch den Fonds abgesichert würden. Das sind mögliche Fehlanreize, keine Beweise für systematischen Missbrauch.

Bemerkenswert ist auch eine weitere Zahl: Nur rund 15 Prozent der ausgezahlten Insolvenz-Entgelte konnte der Fonds durchschnittlich aus den Insolvenzverfahren zurückholen. Der überwiegende Teil muss somit aus anderen Finanzierungsquellen gedeckt werden.

Sind die Gehälter der Arbeitnehmer gefährdet?

Trotz der angespannten Finanzlage bedeutet das drohende Millionenloch nicht, dass Beschäftigte bei einer Firmenpleite plötzlich ihren gesetzlichen Schutz verlieren. Die Ansprüche auf Insolvenz-Entgelt bestehen weiterhin. Der Staat muss die gesetzlich vorgesehene Finanzierung sicherstellen.

Wie das System künftig dauerhaft finanziert werden soll, bleibt allerdings politisch umstritten. Die bevorstehende Nationalratsdebatte könnte deshalb neue Bewegung in eine Frage bringen, die weit über die aktuelle Insolvenzwelle hinausgeht.

Denn Österreich steht vor einer schwierigen Entscheidung: Wie lässt sich ein Schutzsystem für Arbeitnehmer langfristig finanzieren, ohne wirtschaftlich angeschlagene Unternehmen zusätzlich zu belasten?