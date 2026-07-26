KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Finanzierungslücke

Von 385 auf 30 Millionen: Österreichs Insolvenzschutz am Limit

Von 385 auf 30 Millionen: Österreichs Insolvenzschutz am Limit
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Sicherheitsnetz für Hunderttausende Beschäftigte droht zu reißen – und die Zeit für Gegenmaßnahmen wird knapp.

Der Insolvenzentgeltfonds (IEF), der in Österreich die Ansprüche von Beschäftigten im Falle einer Arbeitgeberinsolvenz absichert, gerät zunehmend unter finanziellen Druck. Zu Jahresbeginn verfügte der Fonds noch über Rücklagen von 385 Millionen Euro – doch laut einem Bericht des „Kurier“ dürften bis Jahresende nur noch rund 30 Millionen Euro übrig bleiben. Für 2027 zeichnet sich bereits eine Finanzierungslücke von 160 Millionen Euro ab.

Finanziert wird der IEF über den sogenannten IESG-Zuschlag, den Arbeitgeber als Teil des Arbeitslosenversicherungsbeitrags entrichten. Im Jänner 2022 hatte der damalige Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) diesen Zuschlag von 0,2 auf 0,1 Prozent der Beitragsgrundlage halbiert – eine Entscheidung, die die Fondsreserven seither kontinuierlich schrumpfen ließ. Zusätzlich belasteten im vergangenen Jahr große Insolvenzfälle wie jene von Kika/Leiner und KTM die finanzielle Lage des Fonds erheblich.

Drohende Finanzlücke

Für das kommende Jahr rechnet das Arbeitsministerium mit einem Leistungsaufwand von 350 Millionen Euro, dem lediglich Einnahmen von 162 Millionen Euro gegenüberstehen – eine Differenz von rund 160 Millionen Euro. Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) kündigte Konsequenzen an: „Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie ein bewährtes Sicherheitsnetz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Risse bekommt“, wird sie vom „Kurier“ zitiert.

Um die Zahlungsfähigkeit des Fonds zu gewährleisten, stehen dem Ministerium zwei Optionen zur Verfügung: entweder die Aufnahme von Krediten oder eine Anhebung des Zuschlags zurück auf 0,2 Prozent. Letzteres würde bedeuten, dass der durchschnittliche Arbeitgeberbeitrag von derzeit 54 Euro auf 108 Euro pro Jahr ansteigt. Konkrete Maßnahmen hat das Ministerium bislang jedoch nicht bekanntgegeben.

Politische Reaktionen

Sowohl die Arbeiterkammer als auch die Gewerkschaft GPA sprachen sich in Aussendungen für eine Erhöhung des Insolvenzbeitrags aus. Auch der ÖGB hatte die damalige Senkung auf 0,1 Prozent kritisiert.

Die FPÖ sieht in der aktuellen Lage das Ergebnis einer „nicht nachhaltig geplanten Politik“ und verweist auf die beschlossene Beitragssenkung, deren finanzielle Konsequenzen nun deutlich sichtbar werden.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Finanzierungslücke
Von 385 auf 30 Millionen: Österreichs Insolvenzschutz am Limit
| Anschlag
Nachbarn fassungslos: „Netter Junge“ soll der flüchtige Attentäter sein
| Fahrzeugbrand
Wohnmobil in Flammen – Familie entkommt in letzter Sekunde (FOTOS)
| Vermisstenfall
Wo ist Linda? 24-Jährige seit Tagen spurlos verschwunden
| Jugendschutz
Kein TikTok, kein Instagram: Österreich macht Ernst beim Jugendschutz
MEHR AKTUELLE NEWS