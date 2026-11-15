Kroatien stellt ab 1. Jänner Familienleistungen um: Wer seine Daten nicht überprüft, riskiert Probleme

Ab 1. Jänner 2027 ändert Kroatien die Verwaltung zahlreicher staatlicher Leistungen. Betroffen sind unter anderem Kindergeld, Stipendien und Sozialleistungen. Besonders interessant wird die Umstellung für Familien, die zwischen Österreich und Kroatien leben, denn künftig spielen die Daten eines zentralen Bevölkerungsregisters eine entscheidende Rolle.

Die kroatische Regierung bereitet eine weitreichende Umstellung der staatlichen Verwaltung vor. Ab dem 1. Jänner 2027 sollen Behörden bei der Gewährung zahlreicher Leistungen auf Informationen aus dem sogenannten Zentralen Bevölkerungsregister (Središnji registar stanovništva, SRS) zurückgreifen.

Das Sozialministerium rief die Bevölkerung deshalb am 9. November ausdrücklich dazu auf, ihre persönlichen Daten noch vor Jahresende zu kontrollieren. Die Überprüfung ist zwar freiwillig, fehlerhafte Angaben könnten künftig jedoch zu Schwierigkeiten bei der Bearbeitung von Anträgen führen.

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Kindergeld, Stipendien und Sozialleistungen betroffen

Das neue Register bündelt Informationen, die bisher auf verschiedene staatliche Einrichtungen verteilt waren. Dazu gehören beispielsweise Angaben zum Wohnsitz, zur Beschäftigung, zur Sozialversicherung und zur Zusammensetzung eines Haushalts. Künftig sollen diese Informationen bei der Bearbeitung von Kindergeld, Mutterschaftsleistungen, Stipendien und bestimmten Sozialleistungen verwendet werden.

Der entscheidende Unterschied: Bürger müssen viele Nachweise nicht mehr selbst bei unterschiedlichen Behörden einholen. Die zuständigen Stellen können auf bereits vorhandene Daten zugreifen. Die Umstellung bedeutet allerdings nicht, dass ab Jänner automatisch neue Anspruchsvoraussetzungen oder andere Leistungshöhen gelten.

Warum die Haushaltszusammensetzung entscheidend ist

Besonders interessant ist ein Detail, das auf den ersten Blick unscheinbar wirkt. Das Register enthält Informationen darüber, welche Personen zu einem Haushalt gehören. Diese Angaben können bei einkommensabhängigen Leistungen eine wesentliche Rolle spielen.

Lebt beispielsweise eine Familie mit zwei Kindern in Zagreb, kann es für bestimmte Ansprüche relevant sein, welche Erwachsenen tatsächlich zum Haushalt gehören und welche Einkünfte berücksichtigt werden müssen. Sind die Angaben unvollständig oder veraltet, könnten zusätzliche Nachweise oder Korrekturen erforderlich werden. Dabei werden nicht sämtliche Informationen automatisch aus anderen Behörden übernommen. Bestimmte Angaben, etwa zur tatsächlichen Haushaltszusammensetzung oder zu einer Lebensgemeinschaft, können durch eigene Erklärungen ergänzt werden.

Was bedeutet das für Kroaten in Österreich?

Hier entsteht eine zusätzliche Frage, die für zahlreiche Familien mit Verbindungen zu beiden Ländern relevant sein könnte. Ein Elternteil arbeitet in Wien, während der andere mit den Kindern in Kroatien lebt. Oder eine Familie hat ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich, besitzt aber weiterhin Immobilien und familiäre Bindungen in Kroatien. In solchen Konstellationen können Wohnsitz, tatsächlicher Lebensmittelpunkt und Beschäftigungsort auseinanderfallen.

Entscheidend ist jedoch: Ein Eintrag im kroatischen Bevölkerungsregister bestimmt nicht automatisch, welches Land Familienleistungen bezahlen muss.

Bei grenzüberschreitenden Ansprüchen gelten weiterhin die europäischen Koordinierungsregeln. Arbeiten beispielsweise beide Elternteile in unterschiedlichen EU-Staaten, kann der Wohnort der Kinder darüber entscheiden, welches Land vorrangig zuständig ist. Unter bestimmten Voraussetzungen muss der andere Staat einen Differenzbetrag bezahlen. Die neue kroatische Datenbank ändert diese EU-Regeln nicht. Korrekte Angaben können aber helfen, Missverständnisse und Verzögerungen bei der Bearbeitung zu vermeiden.

Bereits mehr als 140.000 Menschen haben ihre Daten kontrolliert

Das Bevölkerungsregister ist seit dem 1. Juni 2026 über das kroatische E-Government-System e-Građani zugänglich. Nach Angaben der Steuerverwaltung hatten bis Ende Oktober bereits mehr als 140.000 Menschen das System zur Überprüfung ihrer Daten aufgerufen.

Die Kontrolle erfolgt in der Kategorie „Aktivno građanstvo“. Dort können Nutzer ihre gespeicherten Informationen einsehen und gegebenenfalls eine Erklärung zur Haushaltszusammensetzung abgeben. Wer keinen digitalen Zugang besitzt, kann Unterstützung bei den örtlichen Dienststellen der kroatischen Steuerverwaltung erhalten.

Keine Pflicht, aber ein wichtiger Termin

Die kroatischen Behörden betonen ausdrücklich, dass die Datenkontrolle keine gesetzliche Verpflichtung darstellt. Auch werden bestehende Ansprüche nicht allein deshalb automatisch gestrichen, weil jemand seine Angaben bis Jahresende nicht überprüft hat. Allerdings können fehlerhafte Informationen die Bearbeitung von Leistungsanträgen erschweren. Bei Daten, die von anderen Behörden übernommen wurden, muss eine Berichtigung gegebenenfalls durch die ursprünglich zuständige Stelle erfolgen.

Ab 2027 soll damit nicht nur die Verwaltung einfacher werden. Die Umstellung macht zugleich deutlich, wie wichtig korrekte Angaben über Wohnsitz, Familie und Haushalt inzwischen für staatliche Leistungen sind, gerade bei Menschen, deren Leben sich auf mehrere Länder verteilt.