Zu viel Rotwein: Österreich will Millionen Liter zu Industriealkohol machen

Österreichs Winzer stehen vor einem ungewöhnlichen Problem: Ihre Weinkeller sind teilweise so voll, dass Millionen Liter Rotwein keinen Käufer finden. Nun sollen bis zu fünf Millionen Euro aus EU-Mitteln helfen, überschüssigen Wein zu Industriealkohol zu verarbeiten. Hinter der außergewöhnlichen Maßnahme steckt ein Wandel, der die gesamte europäische Weinbranche zunehmend unter Druck setzt.

Was jahrhundertelang als Zeichen einer erfolgreichen Ernte galt, wird für Österreichs Weinbauern zunehmend zum wirtschaftlichen Problem: zu viel Wein. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) kündigte am 15. November 2026 eine staatlich unterstützte Krisendestillation an. Dabei sollen Rotweine der Jahrgänge 2024 und älter vom Markt genommen und zu Alkohol für industrielle Zwecke verarbeitet werden.

Die Europäische Kommission stellt dafür bis zu fünf Millionen Euro in Aussicht. Die Maßnahme soll die überfüllten Lager entlasten und den Preisverfall bremsen.

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Zehn Millionen Liter Rotwein zu viel

Wie groß das Problem tatsächlich ist, verdeutlicht eine Schätzung des Österreichischen Weinbauverbandes. Demnach lagern rund zehn Millionen Liter überschüssiger Rotwein in Österreichs Weinkellern. Umgerechnet entspricht das mehr als 13 Millionen handelsüblichen Weinflaschen. Viele Betriebe haben noch ältere Jahrgänge auf Lager, für die sich kaum Abnehmer finden.

Bei der geplanten Krisendestillation wird der Wein nicht mehr als Getränk verkauft. Stattdessen wird der enthaltene Alkohol durch Destillation gewonnen und anschließend beispielsweise für industrielle Anwendungen verwendet. Mit den EU-Mitteln sollen zunächst Sammlung, Lagerung, Transport und Verarbeitung finanziert werden. Der verbleibende Betrag geht an die teilnehmenden Weinproduzenten.

Wie viel die Winzer pro Liter tatsächlich erhalten, steht noch nicht fest. Die EU-Kommission will am 4. Dezember die konkreten Rahmenbedingungen vorlegen.

Die Österreicher trinken immer weniger Wein

Die eigentliche Ursache reicht jedoch weit über eine einzelne gute Ernte hinaus. Nach Angaben von Statistik Austria konsumierten Menschen in Österreich zu Beginn der 2000er-Jahre durchschnittlich rund 30 Liter Wein pro Jahr. Im Wirtschaftsjahr 2024/25 waren es nur noch 25,5 Liter pro Person.

Auch die Verkaufszahlen bestätigen den Trend. In den ersten neun Monaten 2025 wurde im österreichischen Lebensmittelhandel um 5,2 Prozent weniger Wein verkauft als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Als mögliche Ursachen gelten ein stärkeres Gesundheitsbewusstsein, veränderte Trinkgewohnheiten jüngerer Menschen und gestiegene Lebenshaltungskosten. Damit verändert sich eine Kultur, in der Wein jahrzehntelang selbstverständlich zum gesellschaftlichen Leben gehörte.

Eine gute Ernte wird plötzlich zum Problem

Zusätzlich verschärft die Entwicklung der Weinproduktion die Lage. Im Jahr 2025 wurden in Österreich 2,56 Millionen Hektoliter Wein hergestellt. Das waren 37 Prozent mehr als im schwachen Erntejahr 2024. Besonders stark fiel der Anstieg beim Weißwein aus. Die Rotweinproduktion erhöhte sich um 21 Prozent auf rund 70 Millionen Liter und entsprach damit ungefähr dem langjährigen Durchschnitt.

Das zeigt eine wichtige Besonderheit: Nicht die Rotweinernte allein erklärt die Krise. Vielmehr treffen ältere, schwer verkäufliche Lagerbestände auf eine Nachfrage, die mit der Produktion nicht mehr Schritt hält. Auch der Export bietet nicht mehr dieselbe Entlastung wie früher. Schwächere Auslandsmärkte und höhere Handelsbarrieren erschweren das Geschäft zusätzlich.

Deutschland und Frankreich haben dasselbe Problem

Österreich ist mit dieser Entwicklung keineswegs allein. Auch in Deutschland wurde 2026 eine Krisendestillation genehmigt. Die EU stellte dafür 14,16 Millionen Euro bereit, insbesondere für betroffene Weinbaugebiete in Württemberg und Rheinhessen. Frankreich erhielt ebenfalls Unterstützung, um überschüssigen Wein vom Markt zu nehmen.

Damit zeigt sich ein europäisches Strukturproblem: Winzer produzieren weiterhin große Mengen, während sich die Trinkgewohnheiten verändern und traditionelle Absatzmärkte schwächeln. Besonders bemerkenswert ist der wirtschaftliche Widerspruch: Einerseits unterstützt die EU den Weinbau, andererseits finanziert sie Maßnahmen, um bereits produzierten Wein wieder aus dem Markt zu entfernen.

Steht Europas Weinkultur vor einem Umbruch?

Für Österreichs Weinbauern kann die Krisendestillation kurzfristig eine wichtige Entlastung bedeuten. Langfristig löst sie jedoch nicht die grundlegende Frage, wie viel Wein künftig tatsächlich verkauft werden kann. Wenn jüngere Generationen dauerhaft weniger Alkohol konsumieren und gleichzeitig traditionelle Exportmärkte schwächeln, müssen sich Weinproduzenten möglicherweise stärker auf neue Produkte, andere Zielgruppen und veränderte Absatzstrategien einstellen. Noch lässt sich nicht sagen, ob der Rückgang des Konsums dauerhaft anhält oder sich wieder abschwächt.

Die geplante Verarbeitung von Millionen Litern Rotwein zu Industriealkohol zeigt allerdings schon jetzt, wie tiefgreifend der Wandel ist: In einem Land, das stolz auf seine Weinkultur ist, wird nicht mehr jede erfolgreiche Ernte automatisch zum wirtschaftlichen Erfolg.