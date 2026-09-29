NoVA steigt erneut – diese Autos werden 2027 teurer

Ab 2027 wird die NoVA für viele Neuwagen in Österreich höher. Wer noch rechtzeitig einen verbindlichen Kaufvertrag abschließt, kann unter bestimmten Voraussetzungen die günstigere Berechnung von 2026 nutzen.

Mit 1. Jänner 2027 wird die Berechnung der Normverbrauchsabgabe für Pkw mit CO₂-Ausstoß erneut verschärft. Je nach Emissionen und Fahrzeugpreis kann dadurch beim Neuwagenkauf eine höhere NoVA anfallen.

Neue Berechnungsformel

Mit der Anpassung der NoVA-Berechnungsgrundlage sinkt der sogenannte CO₂-Abzugsbetrag ab dem 1. Jänner 2027 von bisher 91 auf künftig 88 Gramm pro Kilometer. Dieser Wert ist zentral für die Ermittlung des Steuersatzes, der sich nach der Formel (CO₂-Ausstoß in g/km – 88) / 5 berechnet. Je höher der Ausstoß eines Fahrzeugs, desto stärker wirkt sich die Absenkung des Abzugsbetrags auf den zu zahlenden Steuerbetrag aus.

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Wie sich die Änderung auswirkt, zeigt ein Beispiel: Bei einem Neuwagen mit einer NoVA-Bemessungsgrundlage von 40.000 Euro und einem WLTP-Ausstoß von 163 Gramm CO₂ pro Kilometer steigt die NoVA allein durch die neue Berechnung um 400 Euro. Der Steuersatz erhöht sich dabei von 14 auf 15 Prozent. Die CO₂-Malusgrenze bleibt bei 155 Gramm pro Kilometer; für jedes Gramm darüber werden zusätzlich 80 Euro verrechnet. Auch der maximale Steuersatz von 80 Prozent und der Abzugsposten von 350 Euro bleiben unverändert.

Übergangsfrist & Ausnahmen

Für Käufer gibt es allerdings eine Übergangsregelung. Wer spätestens am 30. November 2026 einen unwiderruflichen schriftlichen Kaufvertrag abschließt und das Fahrzeug noch vor dem 1. April 2027 geliefert bekommt, kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen weiterhin die NoVA-Regeln des Jahres 2026 nutzen.

Weiterhin von der NoVA befreit sind Fahrzeuge, die aufgrund ihres Antriebs einen CO₂-Wert von null Gramm pro Kilometer aufweisen – insbesondere reine Elektro- und Wasserstofffahrzeuge. Plug-in-Hybride sind hingegen nicht grundsätzlich befreit; für sie ist der maßgebliche WLTP-CO₂-Wert entscheidend.