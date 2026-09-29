Neue Ambulanz in Wien: Herzgesundheit von Frauen im Fokus

Herzprobleme gelten als Männersache – doch die Realität trifft Frauen oft härter. Wien zeigt, wie moderne Medizin diese Lücke schließt.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen weltweit zur häufigsten Todesursache bei Frauen – und werden dennoch vielfach als typisches Männerleiden abgetan. Genau darin liegt das Problem: Weil die Symptome bei Frauen oft anders verlaufen als bei Männern, bleibt die Diagnose häufig aus oder kommt zu spät.

Wiener Versorgungskonzept

Die Klinik Hietzing in Wien-Hietzing begegnet dieser Versorgungslücke mit einem eigens entwickelten, fachübergreifenden Konzept. Die Kardiovaskuläre Hochrisikoambulanz unter der Leitung von Bernhard Haring vernetzt verschiedene medizinische Disziplinen, um individuelle Risikoprofile bereits in jungen Jahren zu erfassen und zu bewerten. Ergänzt wird dieses Angebot durch moderne Behandlungsverfahren, darunter die interventionelle Therapie bei Bluthochdruck.

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Risiko Schwangerschaft

Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei die Schwangerschaft ein: Kardiovaskuläre Erkrankungen sind die häufigste nicht-geburtshilfliche Todesursache bei werdenden Müttern. Im August 2025 erschien eine aktualisierte europäische Leitlinie, an deren Erarbeitung Haring beteiligt war.

Sie legt den Schwerpunkt auf eine patientinnenzentrierte, interdisziplinäre Begleitung – sowohl während der Schwangerschaft als auch in der Zeit danach.