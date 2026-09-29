Betrüger ändern Bankverbindung – 86.000 Euro weg

Eine abgefangene E-Mail, eine manipulierte Bankverbindung – und plötzlich sind 86.000 Euro weg. Salzburg erlebt einen perfiden Betrugsfall.

Im Bezirk Tamsweg (Salzburg) haben unbekannte Täter mithilfe einer manipulierten Rechnung einen finanziellen Schaden von rund 86.000 Euro angerichtet. Die Ermittlungen der Polizei laufen derzeit noch.

Manipulierte Rechnung

Am 23. September gelang es den Tätern, sich Zugang zur E-Mail-Kommunikation zweier Unternehmen zu verschaffen. Dabei fingen sie eine Rechnung ab, tauschten die darin enthaltene Bankverbindung gegen eine eigene aus und leiteten das veränderte Dokument anschließend an das betroffene Unternehmen weiter. Bereits am darauffolgenden Tag veranlasste das Opfer die Überweisung des Rechnungsbetrags – unwissentlich auf ein Konto der Betrüger.

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Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die bislang noch andauern.