Tausende Euro Förderung: Stadt Wien macht Wohnen für junge Familien leistbarer

Wien investiert Millionen, damit der Traum von den eigenen vier Wänden keine Frage des Geldbeutels bleibt.

Wien stellt 6,5 Millionen Euro bereit, um leistbares Wohnen durch günstige Eigenmittelersatzdarlehen weiterhin zugänglich zu halten. Mehr als 420.000 geförderte Wohnungen stehen der Wiener Bevölkerung zur Verfügung. Bürgermeister Michael Ludwig bringt die Bedeutung dieser Politik auf den Punkt: „Keine Stadt steht weltweit so für leistbares Wohnen wie Wien.“

Günstiger Einstieg

Das Eigenmittelersatzdarlehen der Stadt ermöglicht es Familien, eine Finanzierung zu einem Zinssatz von einem Prozent über eine Laufzeit von bis zu 25 Jahren in Anspruch zu nehmen. Der Einstieg in den sozialen Wohnbau wird dadurch deutlich erleichtert – zumal der üblicherweise fällige Finanzierungsbeitrag zwischen 15.000 und 30.000 Euro liegt. Rund 60 Prozent der Wienerinnen und Wiener leben bereits in Sozialwohnungen. Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch unterstreicht den gesellschaftlichen Stellenwert dieser Strukturen: „Der soziale Wohnbau in Wien ist das Rückgrat für den sozialen Zusammenhalt.“

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Antrag & Förderung

Der Antrag auf ein Eigenmittelersatzdarlehen kann sowohl online als auch direkt bei der zuständigen Magistratsabteilung gestellt werden. Dabei gilt eine Frist von drei Monaten ab Vertragsabschluss.

Die Bau- und Grundkostenförderung wird für eine sogenannte „angemessene Wohnfläche“ gewährt. Damit soll sichergestellt werden, dass die Förderung vor allem jene Familien unterstützt, die sie benötigen.

Für die erste Person werden 50 Quadratmeter berücksichtigt, für die zweite weitere 20 Quadratmeter. Für jede zusätzliche Person kommen jeweils 15 Quadratmeter hinzu. Sind alle mitziehenden Personen jünger als 40 Jahre, werden einmalig weitere 15 Quadratmeter angerechnet.

Gefördert werden Wohnungen mit einer Fläche von bis zu 115 Quadratmetern, wobei die konkrete Förderhöhe einkommensabhängig ist und anhand von vier Förderstufen bemessen wird.

Eine detaillierte Übersicht über die Einkommenshöhen und der damit in Zusammenhang stehenden Förderungen findest du hier.