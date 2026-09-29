Autobahn für Musikvideo blockiert: Rapper abgeschoben

Ein Musikvideo-Dreh auf der Autobahn – und plötzlich ist alles weg: Aufenthalt, Familie, Leben in Italien. Der Rapper 351 Bratan, bürgerlich Nicolae Novacenco, wurde nach einer Straßenblockade in Italien des Landes verwiesen.

Am 18. September blockierte Novacenco gemeinsam mit einer Gruppe von Motorradfahrern die Schnellstraße Mailand–Meda, um Aufnahmen für ein Musikvideo zu produzieren. Eine Drohne dokumentierte die Aktion, die Novacenco anschließend auf Instagram veröffentlichte. Die Ermittlungsbehörden identifizierten ihn daraufhin anhand seiner Social-Media-Präsenz als Hauptverantwortlichen.

Abschiebung nach Moldawien

Italiens Innenminister Matteo Piantedosi erklärte über seine Social-Media-Kanäle, die Aktion habe die Sicherheit der Autofahrer „schwer gefährdet“. In der Folge wurde Novacencos Aufenthaltsgenehmigung entzogen. Am 27. September erfolgte seine Abschiebung nach Moldawien.

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Novacenco lebte seit 2009 in Italien, ist verheiratet und Vater eines neun Monate alten Kindes.

Rechtlicher Widerstand

Sein Anwalt Matteo Politano bezeichnete die Maßnahme als „unverhältnismäßig“ und machte die breite mediale Berichterstattung für die Schärfe des behördlichen Vorgehens mitverantwortlich.

Gegen die Abschiebung wurde bereits eine Eilbeschwerde beim Verwaltungsgericht Lombardei eingebracht.