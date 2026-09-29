Bremsenreiniger in der Garage: Vater findet Sohn bewusstlos

Ein Routinecheck unter dem Auto endet für einen 23-Jährigen mit einem Hubschraubereinsatz – der Auslöser war ein alltägliches Produkt.

In Riegersburg ist es am Montagnachmittag zu einem gefährlichen Unfall gekommen, bei dem ein 23-jähriger Mann nach dem Einatmen von Bremsenreiniger-Dämpfen das Bewusstsein verlor und in Lebensgefahr geriet. Gegen 17.30 Uhr entdeckte sein Vater ihn regungslos in der Garage und verständigte umgehend den Notdienst. Der junge Mann wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.

Der 23-Jährige hatte in einer Montagegrube unter seinem Fahrzeug gearbeitet und dabei Bremsenreiniger auf die Bremsscheiben aufgetragen. Die dabei freigesetzten Dämpfe dürften den Bewusstseinsverlust ausgelöst haben.

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Schnelle Rettung

Rasch rückten die Feuerwehren Kornberg-Bergl, Riegersburg und Lödersdorf sowie das Rote Kreuz Feldbach an. Dem Vater des Verunglückten gelang es, seinen Sohn noch vor Eintreffen des Rettungshubschraubers Christophorus 12 aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Der Hubschrauber brachte den Verletzten in der Folge ins LKH Graz.

Bremsenreiniger enthält chemische Substanzen, die in schlecht belüfteten Räumen erhebliche gesundheitliche Risiken mit sich bringen können.

Fachleute empfehlen, Reparaturarbeiten grundsätzlich nur in ausreichend belüfteten Bereichen durchzuführen, um vergleichbare Vorfälle zu verhindern.