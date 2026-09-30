340 Euro Heizkostenzuschuss: Ab 1. Oktober können einkommensschwache Haushalte in der Steiermark die Unterstützung beantragen.

Einkommensschwache Haushalte in der Steiermark haben ab dem 1. Oktober 2026 die Möglichkeit, einen Heizkostenzuschuss in Höhe von 340 Euro zu beantragen. Der Antrag muss bis spätestens 26. Februar 2027 eingereicht werden.

Einkommensgrenzen beachten

Für den Bezug gelten bestimmte Einkommensgrenzen. Bei einem Einpersonenhaushalt darf das monatliche Nettoeinkommen höchstens 1.827 Euro betragen, bei Ehepaaren beziehungsweise Haushaltsgemeinschaften liegt die Grenze bei 2.741 Euro. Für jedes im gemeinsamen Haushalt lebende Kind, für das Familienbeihilfe bezogen wird, erhöht sich die Einkommensgrenze um weitere 548 Euro. Maßgeblich ist das monatliche Nettoeinkommen aller im Haushalt lebenden Personen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Bezugsberechtigt sind österreichische Staatsbürger sowie EU-/EWR-Bürger, die mindestens fünf Jahre ununterbrochen und rechtmäßig ihren Hauptwohnsitz in der Steiermark haben und seit dem 24. September 2026 an der Antragsadresse gemeldet sind.

Anträge können von 1. Oktober 2026 bis einschließlich 26. Februar 2027 bei der jeweiligen Wohnsitzgemeinde, den Stadtämtern sowie den Servicecentern und Servicestellen der Stadt Graz gestellt werden.

Höhere Grenze mit Kindern

Für Haushalte mit Kindern steigt die zulässige Einkommensgrenze entsprechend an. Bei zwei Kindern liegt sie bei 3.837 Euro monatlich, bei drei Kindern bei 4.385 Euro – jeweils vorausgesetzt, dass die Kinder im gemeinsamen Haushalt leben und Familienbeihilfe für sie bezogen wird. Der Heizkostenzuschuss von 340 Euro wird unabhängig von der Haushaltsgröße einmalig pro Haushalt ausbezahlt.