Bis zu 350 Euro Heizkostenhilfe: Antrag nur noch bis Ende September

Bis zu 350 Euro Unterstützung für Heizkosten – doch die Frist läuft in wenigen Tagen ab. Wer anspruchsberechtigt ist, muss jetzt handeln.

Das Land Salzburg unterstützt Haushalte mit geringem Einkommen mit einem einmaligen Heizkostenzuschuss von 250 Euro pro Haushalt. Wer seinen Hauptwohnsitz zusätzlich in der Stadt Salzburg hat und den Landeszuschuss erhält, bekommt von der Stadt automatisch weitere 100 Euro – insgesamt sind damit 350 Euro Unterstützung möglich. Für den Landeszuschuss bleibt allerdings nicht mehr viel Zeit: Die Antragsfrist endet am Mittwoch, dem 30. September.

Wer profitiert?

Anspruchsberechtigt sind volljährige Personen mit eigenem Haushalt und Hauptwohnsitz im Bundesland Salzburg, sofern bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschritten werden. Für Alleinlebende und Alleinerziehende liegt die monatliche Grenze bei 1.424 Euro, für Ehepaare, Lebensgemeinschaften und eingetragene Partnerschaften bei 1.862 Euro. Für Kinder und weitere im Haushalt lebende Erwachsene erhöhen sich die jeweiligen Grenzen.

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Automatische Auszahlung

Für den Landeszuschuss von 250 Euro muss der Antrag spätestens am 30. September gestellt werden. Für den zusätzlichen „Energie 100er“ der Stadt Salzburg ist hingegen kein eigener Antrag notwendig. Wer den Landeszuschuss bewilligt bekommt und seinen Hauptwohnsitz in der Stadt Salzburg hat, erhält die zusätzlichen 100 Euro automatisch auf das beim Land angegebene Konto.

Der Antrag für den Landeszuschuss kann noch bis einschließlich 30. September 2026 gestellt werden. Wer den Heizkostenzuschuss in diesem Jahr bereits erhalten hat, kann keinen zweiten Antrag für 2026 stellen.