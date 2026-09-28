Die Grippesaison steht vor der Tür – und wer zu lange wartet, könnte den entscheidenden Moment verpassen.

Wer sich vor der alljährlichen Grippewelle schützen möchte, sollte jetzt handeln. Gesundheitsbehörden empfehlen den Zeitraum zwischen Mitte Oktober und Ende November als ideales Fenster für die Grippeimpfung. Da der Höhepunkt der Grippesaison erfahrungsgemäß ab Jänner erreicht wird, ist eine frühzeitige Terminvereinbarung entscheidend. Das Paul-Ehrlich-Institut rät sogar dazu, bereits Ende September einen Impftermin zu buchen, um dem typischen Andrang in den Arztpraxen zu entgehen.

Impfschutz aufbauen

Nach einer Grippeimpfung braucht das Immunsystem zwischen zehn und vierzehn Tage, um einen verlässlichen Schutz aufzubauen. Wer erst mitten in der Grippewelle zur Impfung geht, riskiert, zu spät dran zu sein. Hinzu kommt, dass der Impfstoff jedes Jahr neu an die aktuell kursierenden Virusvarianten angepasst wird – der Schutz aus dem Vorjahr reicht daher in der Regel nicht aus. Gerade für Risikogruppen ist eine rechtzeitige Impfung besonders bedeutsam.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Gefährdete Gruppen

Zu den Personengruppen, denen eine Grippeimpfung ausdrücklich empfohlen wird, zählen Menschen ab 60 Jahren, Personen mit chronischen Vorerkrankungen, Schwangere sowie Beschäftigte im Gesundheitswesen. Die Ständige Impfkommission hebt die Bedeutung der Grippeimpfung für diese Gruppen ausdrücklich hervor.