KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Sturmchaos

Stadt überflutet: Hai schwimmt plötzlich durch die Straßen (VIDEOS)

Stadt überflutet: Hai schwimmt plötzlich durch die Straßen (VIDEOS)
FOTO: Screenshot X
2 Min. Lesezeit |

Ein Sturm flutet New Jersey und plötzlich schwimmt etwas durch die Straßen, das dort definitiv nicht hingehört.

Während ein heftiger Sturm über die US-amerikanische Küstenstadt Surf City, New Jersey, hinwegfegte und die Straßen meterhoch unter Wasser setzte, sorgte ein ungebetener Gast für ungläubiges Staunen: Ein Hundshai bahnte sich seinen Weg durch die überfluteten Straßenzüge der Stadt.

Ein Anwohner hielt das ungewöhnliche Schauspiel am Samstag auf Video fest. Zu sehen ist, wie der Hai die überschwemmte Auffahrt eines Hauses hinaufschwimmt und dann seinen Weg in Richtung Barnegat Bay fortsetzt – während das Wasser in den Straßen stellenweise bis zu 1,2 Meter hoch stand. Auf der Aufnahme, die ABC News vorliegt, ist eine Frauenstimme zu hören, die ungläubig fragt: „Ist das ein kleiner Hai?“

Harmloser Besucher

Für Panik besteht laut Experten freilich kein Anlass. Der Weißhai-Forscher Dr. Greg Skomal erklärte gegenüber ABC News, bei dem Tier handle es sich um einen Hundshai – eine „sehr kleine und harmlose Haiart, die in diesen Gewässern verbreitet ist“. Trotz des martialischen Anblicks stellen Hundshaie, auch Glatthaie genannt, für Menschen keinerlei Gefahr dar.

Sturm mit Folgen

Der Sturm selbst hinterließ weit weniger harmlose Spuren. In Surf City wurden Windböen von bis zu 119 km/h gemessen, ganze Häuserblocks in New Jersey standen unter Wasser – wie Fox-News-Meteorologe Mike Seidel berichtete. In den Bundesstaaten Rhode Island und Massachusetts fielen bis zu 15 Zentimeter Niederschlag.

In New York kostete das Unwetter einem 56-jährigen Mann das Leben, als ein umgestürzter Baum ihn erschlug.

Für die kommenden Tage wurde eine schrittweise Wetterberuhigung prognostiziert.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Missbrauchsskandal
Missbrauchsvorwürfe gegen sieben Studenten
| Sozialhilfereform
„Kein Cent mehr“: VPNÖ stellt Sozialhilfe-Modell auf den Prüfstand
| Sozialkürzung
AMS kürzt Kinderbetreuungs-Hilfe von drei Jahren auf drei Monate
| Vulkanausbruch
Ätna legt Flughafen Catania lahm
| Werksschließung
Biontech schließt Werke – 1.860 Stellen betroffen
MEHR AKTUELLE NEWS